Doações de leite materno caem no fim do ano e hospital busca novas doadoras

Doação de de leite humano diminui no fim do ano no Hospital Regional - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No fim do ano, com o período de férias e festas tradicionais de Natal e Ano Novo, o número de doações de leite humano tem diminuídas nas últimas semanas e o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul busca por doadoras, para manter o estoque do banco de leite e atender bebês que necessitam.

No mês passado, foram doados cerca de 30 litros de leite, enquanto a demanda do hospital é de 120 litros. Em dezembro, a tendência é de mais queda nas doações.

Conforme o hospital, a doação de leite pode ser feita por mulheres que estão amamentando e têm uma produção de leite acima do necessário para os seus bebês. Além disso, é necessário ter feito o pré-natal.

Para se tornar doadora, basta entrar em contato com o Banco de Leite Humano do HRMS, pelo telefone (67) 3378-2715.

O Banco de Leite Humano do hospital faz a coleta na casa das doadoras semanalmente, em todos os bairros de Campo Grande.

O kit necessário para retirada e armazenamento é fornecido pela unidade hospital, como vidro esterilizado, touca e máscara. As mães também recebem orientação sobre como devem tirar o leite e armazená-lo.

“Após ser coletado na casa da doadora, o leite passa por exames no Banco de Leite Humano. Se não tiver nenhuma restrição, é pasteurizado e passa por um novo exame, desta vez microbiológico, para checar se todas as bactérias foram eliminadas. Somente então, ele é considerado apto a ser oferecido aos bebês”, explica a nutricionista e responsável técnica do Banco de Leite Humano do HRMS, Fernanda Menezes.

O leite humano é destinado aos bebês internados em, pelo menos, quatro unidades do hospital:

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal

Unidade Intermediária Neonatal (UIN)

Método Canguru

Centro de Terapia Intensiva (CTI) Pediátrico.

Importância do leite humano

O leite humano é essencial para todos os bebês, em especial para a saúde e sobrevivência de bebês prematuros e de baixo peso (com menos de 2.500 g), que estão internados nas unidades neonatais e não podem ser amamentados pelas próprias mães.

De acordo com o Ministério da Saúde, um pote de leite humano de 200 ml doado, por exemplo, é capaz de alimentar até dez recém-nascidos internados, por dia.

Dependendo do peso do bebê, cerca de um ml já é o suficiente para nutri-lo cada vez que ele for alimentado.

Bebês que estão internados e não podem ser amamentados pelas próprias mães têm a chance de receber os benefícios do leite humano com a doação. Com ele, a criança se desenvolve com saúde, tem mais chances de recuperação e sobrevivência.