"Gato" e produtos vencidos fazem dona de mercado ser presa pela 2° vez

Brasilândia

De acordo com as investigações, as marcas de mordida na genitália da criança são compatíveis com as de um ser humano adulto. O padrasto responderá pelos crimes de abuso sexual.

A Polícia Civil de Brasilândia, a 363 quilômetros de Campo Grande, concluiu na tarde desta quinta-feira (3), um caso bárbaro de abuso sexual, contra uma menina de 2 anos após os médicos encontrarem a genitália da menina dilacerada.

O padrasto da criança, de 28 anos, foi preso em flagrante e, durante o interrogatório, confessou o crime, alegando que a menina havia sido mordida por um cachorro. Essa versão foi desmentida após as investigações.

O caso foi descoberto após a criança de 2 anos, parar no hospital, com órgão genital dilacerado. Por conta da gravidade dos ferimentos, a menina foi encaminhada para Campo Grande, onde recebeu atendimento médico e se recupera do caso.

Diante do caso, os policiais foram até a residência do padrasto, onde encontraram uma fralda com vestígios de sangue e um lençol, que foram levados para exames. Os agentes também coletaram material genético do suspeito e colheram depoimentos de testemunhas, incluindo a mãe da criança. Exames revelaram lesões na cabeça da menina, uma marca de mordida e graves ferimentos em sua genitália.

Segundo as investigações, o suspeito foi convocado para depor na delegacia na última terça-feira (1º). Ao ser questionado, o homem afirmou que acordou com o choro da criança e percebeu que a menina estava com a cabeça machucada, imaginando que ela havia caído da cama.

Com a criança abalada por causa dos ferimentos, o homem relatou que levou a menina até o banheiro para dar banho. Ele ainda disse que estava nervoso pelo que aconteceu com a criança, e percebeu o machucado na genitália, onde introduziu dois dedos, causando lesões. Segundo ele, ao perceber o sangramento, subestima a gravidade do ferimento e foi trabalhar.

Os policiais novamente o questionaram sobre a relação da mordida, onde o rapaz afirmou que o machucado foi realizado pelo cachorro de estimação. Contudo, os laudos periciais e as investigações, contradizem a versão dada pelo suspeito.

Segundo as provas que os policiais obtiveram em mãos, apontaram que a lesão na cabeça da criança foi causada por agressão em razão do trauma contuso, a mordida é compatível com a de um ser humano adulto, e as lesões genitais foram graves e provocadas intencionalmente.

A criança foi encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Por conta da gravidade dos ferimentos, ela foi levada para Campo Grande, pois a menina teve o órgão genital dilacerado.

Diante das informações obtidas pelos investigadores, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante, sendo indiciado pelos crimes de estupro vunerável majorado, lesão lesão corporal no contexto de violência doméstica e tortura majorada. As penas somadas pelos crimes podem passar o patamar de 30 anos de reclusão.



