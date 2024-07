Dracco e Cenipa apuram falha no trem de pouso que fez avião sair da pista em MS

Cenipa e Dracco investigam a queda de aeronave em Chapadão do Sul - Foto: Adejair Moraes/O Correio News

Após um avião modelo King Air B250 realizar um pouso forçado próximo ao perímetro urbano de Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande, no último sábado (13), o Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estão apurando o acidente.

Apesar do susto, o piloto e os passageiros não se feriram na queda.

Durante o procedimento de investigação, os especialistas identificaram uma possível pane no trem de pouso da aeronave. A pane está alinhada com a informação de que a manobra de pouso foi realizada com dificuldades de segurança ao solo.

De acordo com a delegada Ana Cláudia Medina, as investigações estão em fase inicial e o acidente continua em apuração.



Queda da aeronave

No último sábado (13), uma aeronave da marca King Air sofreu uma pane e realizou um pouso forçado próximo à área urbana de Chapadão do Sul. Apesar do susto, o piloto e os passageiros não se feriram.

Conforme informações de testemunhas, o acidente pode ter ocorrido durante a decolagem, em uma pista próxima à entrada da cidade.

Ainda conforme informações de testemunhas, um lado do trem de pouso teria se fechado, fazendo com que o avião derrapasse e parasse na pista, quase dentro de uma lavoura.

Até o momento, não foram informados quantos passageiros tinha dentro da aeronave.

O caso segue em investigação .

Assine o Correio do Estado.