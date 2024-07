Edital de R$ 15 milhões destinado às empresas locais é lançado

O edital de R$ 15,4 milhões, chamado de Tecnova 3 MS, foi anunciado nesta quarta-feira (17) e publicado no Diário Oficial do Estado (DCO) nesta quinta-feira (18). O projeto visa apoiar as empresas e empreendedores locais alinhadas às áreas de agronegócio, biodiversidade e tecnologias sociais.

Segundo consta no informativo do projeto, esse edital é voltado para propostas inovadoras e poderão receber até R$ 500 mil. Porém, apenas as empresas com uma receita brutal anual de, no mínimo, R$ 16 milhões e registradas há, pelo menos, seis meses podem se inscrever, além de terem efetuado atividades operacionais nos últimos três meses.

Ademais, a inovação deve fazer parte de, pelo menos, uma das seguintes áreas:

Agronegócio

Bioeconomia, Biotecnologia e Biodiversidade;

Tecnologias Sociais e Assistivas;

Saúde Animal e Saúde Humana;

Cidades Inteligentes e Energias Renováveis.

Ao apresentar a proposta, ela deve estar detalhada e bem estruturada, esclarecendo o conceito e vantagens do produto/projeto inovador, além de conter um cronograma de execução e orçamento, plano de negócio, e devem estar alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com o edital, a conclusão deste edital e contratação das empresas está prevista para fevereiro de 2025, passando por inúmeros processos ao longo dos próximos meses.

Datas importante acerca do projeto - Fonte: Fundect

O resultado preliminar e final será divulgado no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect) e no Diário Oficial do Estado, mas fica sob responsabilidade da empresa verificar se seu nome consta na chamada pública. Um evento de lançamento do Tecnova 3 MS será realizado nesta quinta-feira (18), às 15h30, no Bioparque Pantanal.

Em nota enviada à imprensa, o secretário titular da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, afirmou que o estado segue no caminho certo ao investir na ciência e tecnologias locais, no qual os resultados positivos foram mostrados em outros projetos similares, como o Programa Centelha. Para mais detalhes, clique aqui para acessar o edital completo.

