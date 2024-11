Favelas em Mato Grosso do Sul crescem 287% nos últimos 10 anos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

De acordo com o Censo 2022 divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mato Grosso do Sul possui o segundo menor número de favelas do país, se comparado com todas as outras unidades da federação, com 31 Favelas e Comunidades Urbanas.

Comparado ao último censo publicado em 2010, quando em MS havia apenas oito favelas e comunidades urbanas, houve um aumento de 287,5% em 2022.

Já em relação à distribuição dessa população, atualmente há oito municípios com favelas e comunidades urbanas, um aumento de 300% comparado a 2010, nesta época, eram apenas dois: Corumbá e Campo Grande - que continua sendo a cidade com o maior número (16), e o maior porcentual (56,1%).

Conforme apresentado ontem (07) na reportagem do Correio do Estado apenas 16.678 pessoas vivem nestas condições em MS. Em São Paulo esse número de moradores salta para 3,6 milhões ao passo que no Rio de Janeiro são 2,1 milhões de pessoas.

Em relação ao percentual de pessoas residentes em Favelas e Comunidades Urbanas de todo o Brasil, o Estado do Amazonas lidera entre todas as Unidades da Federação do País, com 34,7%, seguido pelos Estados do Amapá (24,4%) e do Pará (18,8%).

Além de Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso, Roraima e Tocantins, apresentaram menos de 3,0% da sua população residindo em Favelas e Comunidades Urbanas.

Ainda segundo o Censo, das mais de 16 mil pessoas morando nas 31 comunidades registradas, quase a metade morava em Campo Grande (7.862 pessoas), cidade onde também ficava a comunidade com o maior número de habitantes (Homex 3.317 pessoas).

Por fim, entre as Grandes Concentrações Urbanas, definidas como aquelas com população superior a 750.000 habitantes, Campo Grande se destaca por apresentar a menor população total, além de registrar o menor percentual de moradores em favelas e comunidades urbanas. No município, apenas 0,9% da população vive nessas áreas.

