Em 72 horas, três pessoas morrem afogadas em MS

Entre os dias 29 e 31 de dezembro, três pessoas morreram afogadas em Mato Grosso do Sul.

Samuel da Silva e Silva, de 26 anos, desaparecido no dia 29 último, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (30), ele morreu afogado após ser arrastado pela correnteza do Rio Aquidauana, próximo ao distrito de Piraputanga.

Segundo os familiares da vítima, Samuel sumiu após tentar atravessar o rio a nado, nas proximidades do restaurante Serrano. O corpo foi achado próximo de um pesqueiro.

Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas já no domingo, entretanto, precisaram interromper as operações ao anoitecer devido à baixa visibilidade, além de questões de segurança.

Nesta terça-feira (31), Diego Moacyr morreu após se afogar no Rio Aquidauana, desta vez no município de Rochedo, distante 83 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, ele passava as festas de final de ano junto da namorada, quando decidiu, por volta das 15h, tomar banho no rio, onde se afogou.

De acordo com a namorada do rapaz, Diego se afastou das margens do local e seguiu para uma área mais profundo. Tanto a namorada, como dois amigos tentaram socorrê-lo, entretanto, não conseguiram por conta do peso de Diego Moacyr.

Acionado por volta das 17h, o Corpo de Bombeiros só realizou o resgate na manhã desta quarta-feira (1°), com Dyego Moacyr já sem vida. Segundo o Boletim de Ocorrência, o corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande.

Também nesta terça-feira, um menino de 6 anos morreu afogado em um parque aquático de Bonito, cidade turística distante 297 km de Campo Grande.

A criança foi encontrada pelo guarda-vidas do próprio parque aquático, na tarde desta terça-feira (31), já submersa em uma piscina. A tragédia ocorreu por volta das 13h20 na Praia da Figueira.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, o garoto queria descer de um tobogã, entretanto foi impedido por um dos monitores do balneário, justamente por não ter a altura mínima para utilizar o brinquedo.

Diante da situação, o irmão mais velho do garoto, já com 11 anos, pediu para que ele o esperasse em uma piscina rasa.

Cerca de 15 minutos após a conversa entre os irmãos, a criança menor já foi encontrada sem vida, no fundo da piscina.

Conforme o Corpo de Bombeiros, médicos que foram ao balneário iniciaram a reanimação do garoto. Já no hospital do município, os profissionais tentaram reanimar a criança por cerca de 1h30, porém, sem sucesso.

Nesta quarta (1°), o Parque Aquático Praia da Figueira emitiu uma nota de pesar acerca do ocorrido. A Polícia Civil investiga o caso.

Confira a nota na íntegra:

“É com profundo pesar que a Praia da Figueira comunica um acidente ocorrido em nossas dependências, prestado socorro no local, acionado o Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital, infelizmente o menor veio a óbito.

Estamos devastados com o ocorrido e, desde o momento do acidente, estamos dando todo o suporte necessário à família, além de colaborar integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos. Nosso compromisso sempre foi com a segurança e o bem-estar de nossos visitantes.

Prestamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos neste momento tão difícil. Estamos de luto e solidários com todos que compartilham essa imensa dor.”

Outros casos

Jovem identificado como Maikon Felipe Torqueti Lopes, de 24 anos, morreu, no último dia 24, véspera de natal, também em Rochedo, novamente no Rio Aquidauana.

Segundo a Polícia, a vítima morava em Campo Grande e estava acompanhada de amigos no momento do acidente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o grupo de amigos chegou à cachoeira por volta das 14h. Às margens do rio, algumas pessoas notaram que a vítima estava na água, o que surpreendeu as pessoas, uma vez que “ninguém viu o rapaz entrando no local.”, diz o B.O.

Ao notar que Maikon Felipe Torqueti se afogava, alguns amigos tentaram resgatá-lo, sem sucesso, por conta da força da correnteza. A vítima desapareceu na água e foi encontrada 1 km à frente, já sem vida.

Conforme o registro policial, uma testemunha informou que ninguém ingeriu bebida alcoólica e disse não saber se Maikon sabia nadar.

No último dia 28, o empresário identificado como Walter Diogo Ferreira, de 70 anos, foi encontrado morto em uma lagoa na zona rural de Nova Andradina.

Conforme boletim de ocorrência, familiares notaram o sumiço do idoso e, quando saíram para procurá-lo, notaram que havia marcas no barranco às margens da água, local onde Walter caiu. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em companhia da esposa e outros familiares, em uma propriedade rural e foi encontrada no fundo da lagoa, já sem sinal de vida. A morte deve ser esclarecida pela Polícia.