Em manhã de sol e 21ºC, Maratona de Campo Grande reúne 3 mil atletas na Afonso Pena

Maratona de Campo Grande ocorre na manhã deste domingo (7), em trajetos espalhados por diversas ruas, avenidas e pontos turísticos da Capital.

A largada foi dada pontualmente às 6h na Cidade da Maratona (antiga cidade do Natal), localizada nos altos da avenida Afonso Pena.

A concentração ocorreu a partir das 5h. A Cidade do Natal se transformou em Cidade da Maratona. O espaço foi decorado para receber o evento e teve atrações gratuitas abertas ao público em geral, como apresentações culturais, palestras e shows.

Ao todo, 3 mil atletas participam das três modalidades de percurso: 42 quilômetros (maratona), 21 quilômetros (meia maratona) e 7 quilômetros (corrida).

Os ganhadores dos percursos 7km, 21km e 42km, categoria masculino e feminino, não foram divulgados até a manhã deste domingo (7) pela organização oficial do evento. A reportagem será atualizada nas próximas horas com todos os nomes e respectivas premiações dos ganhadores.

Vencedores do 1º ao 3º lugar, de cada faixa etária, receberam troféu. Todos os atletas (crianças e adultos) receberam medalha de participação.

PREMIAÇÃO

A premiação em dinheiro é destinada aos vencedores da maratona e será de R$ 20 mil distribuídos aos cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina.

1º Lugar Masculino e Feminino - R$ 3.000,00

2º Lugar Masculino e Feminino - R$ 2.500,00

3º Lugar Masculino e Feminino - R$ 2.000,00

4º Lugar Masculino e Feminino - R$ 1.500,00

5º Lugar Masculino e Feminino - R$ 1.000,00

Se houver quebra do recorde da prova (feminino e masculino), o atleta que bater o tempo recorde no percurso de 42 km ganhará um bônus de 50% a mais do valor da premiação do 1º lugar. Os tempos a serem batidos são de 02:39:46 na categoria masculina e de 03:34:27 na categoria feminina.

TRAJETO

O trajeto percorre diversos pontos turísticos e avenidas da Capital, como Bioparque Pantanal, avenida Afonso Pena, avenida 14 de Julho, Horto Florestal, Parque das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, entre outros. O objetivo é apresentar a cidade aos corredores e aliar a prática esportiva com o turismo. Veja:

7 KM

21 KM

42 KM

INTERDIÇÕES

Principais avenidas da Capital estão interditadas das 5h às 12h. Veja quais:

- Av. Afonso Pena ( da R. Dr. Paulo Machado até Rua Alagoas) - 5h às 7hs

- Av. Afonso Pena ( do Espaço Vila Morena até a Rotatória de Entrada do Parque dos Poderes) - 5h às 12hs

- Rua Professor Luis Alexandre de Oliveira (Via Park) - 5h às 9hs

- Rua Ivan Fernandes Pereira - 5h às 9hs

- Rua Alagoas ( da rua General Odorico Quadros até a Av. Afonso Pena) - 5h às 7hs

- Rua Pedro Coutinho - 5h às 7hs

- Rua Paraíba - ( da rua Pedro Coutinho até a rua da Paz) - 5h às 7hs

- Rua da Paz - ( da rua da Paz até a rua Sergipe) - 5h às 7hs

- Rua Sergipe - ( da rua da Paz até a Euclides da Cunha) - 5h às 7hs

- Rua Euclides da Cunha - ( da rua Sergipe até a rua 25 de Dezembro) - fechamento ½ pista - 5h às 7hs

- Rua 25 de Dezembro ( da rua Euclides da Cunha até a rua Dom Aquino) 5h às 7hs

- Rua Dom Aquino ( da rua 25 de dezembro até a rua 14 de Junho) - 5h às 7h10

- Rua 14 de Julho ( da rua Dom Aquino até a rua Eça de Queiroz) - 5h às 7h30

- Rua Eça de Queiroz até a Av. Ernesto Geisel ( fechamento de 1 via) - 5h às 7h30

- Av, Ernesto Geisel ( da rua Eça de Queiroz até a Av. Fernando Correa ) - 5h às 8hs)

- Av. Fernando Correa ( da Av. Ernesto Geisel até Rua Joaquim Murtinho) 5h as 8h20

- Av. Ricardo Brandão ( da rua Joaquim Murtinho até a Rua Jeribá ) - 5h às 8h40

- Parque dos Poderes ( será mantido o fechamento dos finais de semana), ficando liberada 1 via para circulação dos carros.

- Av. Desembargador José Nunes da Cunha ( entre a Av. Mato Grosso e a Av. do Poeta) terão as duas vias fechadas - 5h às 12h ( liberado somente acesso local das secretarias)

- Av. Desembargador Leão Neto do Carmo ( da Av. Pres. Manoel Ferraz de Campos Sales até a Av. Dr. Fadel Lunes ) fechada 1 pista - 5h às 12hs

- Rua Jamil Felix Naglis ( da Av. Dr. Fadel Lunes até Av. Hiroshima) - 5h às 12hs

- Av. Hiroshima (entre a Rua Jamil Felix Naglis até a Rua Sergio Garabini) fechado 1 pista - 5h às 12hs

- Av. Alberto Araujo LIma ( da rua Sergio Garabini até a rua João Jorge Chacha) fechado 1 pista - 5h às 12hs

Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estiveram presentes no evento para organizar o trânsito e prevenir acidentes.

PROGRAMAÇÃO

Confira a programação da Maratona de Campo Grande 2024:

SEXTA-FEIRA 5 de julho

14h 22h Entrega de Kit

14h 22h Feira do Evento

SÁBADO 6 DE JULHO

6h Treinão 5km Aberto ao público

7h Café da Manhã

16h Congresso Técnico

8h 18h Entrega de Kit

8h 18h Feira do Evento

CORRIDA KIDS

15h30 Concentração KIDS

3 a 4 anos 50 mts Largada: 16h00 Concentração a partir das 15h40

5 a 6 anos 100 mts Largada: 16h10 Concentração a partir das 16h00

7 a 8 anos 150 mts Largada 16h20 Concentração a partir das 16h10

9 a 10 anos 150 mts Largada 16h30 Concentração a partir das 16h20

11 a 13 anos 150 mts Largada 16h40 Concentração a partir das 16h30

DOMINGO 7 DE JULHO

5h Início da concentração

5h às 7h30 DJ

5h30 Aquecimento com a Treinadora Gigi Bittencourt

6h Largada Oficial da Maratona de Campo Grande ( 42km / 21km e 7km)

7h30 às 10h Show com a Banda TOP SAMBA palco Cidade da Maratona

A partir das 10h Premiação

A organização é da H20 Ecoturismo e MS + Bonito, com patrocínio da MS GÁS, parceria do SBT MS e apoio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), governo de MS, prefeitura de Campo Grande, Águas Guariroba, Fudesporte, Corpal, Fort Atacadista, Tribunal de Contas, Energisa, Italac e Lysoform.