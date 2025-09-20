Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Em meio a calorão, pane elétrica pode deixar bairros da Capital sem água

Segundo a concessionária, problema deve prejudicar abastecimento na região norte de Campo Grande. Máxima neste sábado chegou a 36,2 graus

Neri Kaspary

Neri Kaspary

20/09/2025 - 16h19
Uma pane no sistema elétrico da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) localizada na Avenida Coronel Antonino pode provocar falta de água em bairros da região norte de Campo Grande neste sábado e até no domingo domingo, conforme alerta emitido pela direção da Águas Guariroba neste sábado.

Entre os bairros que podem ser afetados estão o Coronel Antonino,  Otavio Pécora, Jardim Talismã, Morada Verde, Monte Castelo, Vila Rica, Vila Margarida, Nova Olinda. Até por volta das 16 horas as equipes da Energisa ainda tentavam restabelecer o serviço e até este horário ainda não havia sido divulgadas os motivos que levaram à pane. 

Em nota, a Águas Guariroba informou que "imediatamente após o problema ser identificado por sua equipe técnica acionou a concessionária de energia, que já está finalizando a execução dos reparos, a fornecedora de energia ainda não emitiu o laudo técnico do curto que afetou o sistema".

E, sem conseguir precisar quantas horas o serviço ficaria suspenso, a Águas Guariroba está "recomendado que os moradores pratiquem consumo consciente."

A concessionária também não soube informar com exatidão quantos consumidores estavam sob risco de abastecimento, mas informou que a equipe esta redistribuindo o sistema de abastecimento para tentar minimizar os impactos.

CALORÃO

O problema no abastecimento surgiu justamente num dia de forte calor em Campo Grande. Pelas 14 horas a máxima chegou a 36,2 graus, conforme o Inmet. No mesmo horário, a umidade do ar estava em apenas 24% , de acordo com o mesmo instituto.  

Nestas condições, o consumo de água tende a aumentar em torno de 11%. Conforme a concesionária a produção média diária em Campo Grande é de  280 milhões de litros água tratada. "Nos dias de temperaturas elevadas e clima seco, como desde sábado por exemplo (20.09) com aumento de consumo, a produção pode chegar a 311 milhões de litros", informou a empresa..

Mas, apesar do aumento no consumo nesta época do ano, a empresa diz ter condições de atender à demanda. "A Águas Guariroba trabalha 24 horas para que o abastecimento da Capital não seja afetado neste período de estiagem. Com duas captações superficiais e mais de 150 poços profundos, o sistema de abastecimento hídrico é capaz de atender toda a população e está preparado para operar em períodos de baixo índice pluviométrico", diz nota da empresa. .

DRAMA CRÔNICO

"Mula" do narcotráfico morre intoxicada dentro de ônibus em MS

Cápsulas de cocaína no estômago se romperam e boliviana de 25 anos morreu vítima de overdose na MS-040. Perícia encontrou 78 cápsulas de cocaína intactas

20/09/2025 14h34

Perícia encontrou quase um quilo de cocaína nas cápsulas que permaneceram intactas no estômago da mulher boliviana

A boliviana Miguelina Puya Janko, de 25 anos, morreu intoxicada em decorrência do rompimentos de cápsulas de cocaína que traficava dentro do seu estômago. Ela estava em um ônibus que saiu de Corumbá e sofreu uma série de convulsões quando o veículo trafegava pela MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. 

A morte ocorreu na madrugada deste sábado e, segundo a polícia local, a mulher já chegou morta à delegacia, para onde voi levada pelo motorista do ônibus. O trecho entre Campo Grande e Santa Rita do Parto tem 240 quilômetros sem nenhuma possibilidade de prestar socorro à mulher.

No trajego existem cinco pontos de conexão à internet. Porém, a espera por uma ambulância demoraria mais do que levá-la a um hospital mais próximo. 

De acorco com informações do site Cenário MS, o ônibus da empresa Transjunhas transportava turistas da Bolívia para a capital paulista para fazer compras. Por volta de meia-noite, quando o veículo estava a cerca de 120 quilômetros de Santa Rita do Pardo, Miguelina começou sofrer convulsões.

O motorista foi avisado e tentou acelerar para buscar ajuda, mas um pneu do ônibus estourou no trajeto, atrasando a chegada à cidade. O veículo só conseguiu chegar a Santa Rita do Pardo por volta das 2h20 da madrugada, parando em frente à Delegacia de Polícia Civil para comunicar o ocorrido.

A análise inicial indicou que a mulher apresentava rigidez cadavérica e pupilas não reativas, sugerindo que a morte teria ocorrido cerca de duas horas antes da chegada da equipe de resgate.

Perícia encontrou quase um quilo de cocaína nas cápsulas que permaneceram intactas no estômago da mulher bolivianaMiguelina faria 26 anos no próximo dia 27 e estava a caminho de São Paulo (foto: Cenário MS)

Miguelina não possuía registros no Brasil e em depoimento, o motorista e outros passageiros informaram não conhecer a vítima. Relataram apenas que ela foi a última a embarcar em Corumbá, portando somente bagagens de mão. 

A boliviana passou por perícia em Bataguassu, cidade a cerca de 70 quilômetros onde foi constatada a morte e em seu estômago os peritos encontraram 78 cápsulas de cocaína intactacas, que somaram otalizando 955 gramas de entorpecewnte, segundo o site Cenário MS. A perícia não informou quantas se romperam. 

crime ambiental e de corrupção

Presídio Federal de Campo Grande recebe chefes das fraudes na mineração

Conforme a Polícia Federal, três cabeças do esquema bilionário foram transferidos no começo da tarde de Belo Horizonte para MS

20/09/2025 13h48

Esta é a primeira vez que o presídio federal de Campo Grande, que é de segurança máxima, abriga suspeitos e elo como crimes ambientais

Três supostos chefes do esquema de fraudes milionárias na mineração foram transferidos de Belo Horizonte para o Presídio Federal de Campo Grande no começo da tarde deste sábado (20). Eles foram presos pela Polícia Federal durante a Operação Rejeito, deflagrada na última quarta-feira (17) em Minas Gerais.

A investigação desvendou uma organização criminosa que atuava na liberação de licenças ambientais fraudulentas para exploração mineral. O esquema envolvia pagamentos de propina com participação de empresas de fachada e "laranjas", servidores públicos e empresários. O diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Caio Mario Seabra, estava entre os presos.

Segundo a PF, foram transferidos para o presídio de segurança máxima da capital sul-mato-grossense três dos chefes do esquema: Alan Cavalcante do Nascimento, apontado como chefe do grupo criminoso.

Além dele, a PF transferiu João Alberto Paixão Lages, sócio de empresa e articulador do esquema, e Helder Adriano de Freitas, apontado como articulador com servidores públicos e representantes de órgãos ambientais para manipular processos de licenciamento.

Conforme informações do G1 de Belo Horizonte, o avião com os presos deixou o Aeroporto da Pampulha, na capital de Minas Gerais,  por volta de 13 horas no horário local. 

Na quinta-feira, a operação prendeu 16 pessoas por participação no esquema. Os crimes investigados incluem organização criminosa, corrupção ativa e passiva, e lavagem de dinheiro, além de crimes ambientais e contra a ordem econômica.

De acordo com autoridades, esta é a primeira vez na história que a Justiça autoriza a transferência de presos ligados a crimes ambientais para um presídio federal de segurança máxima.

Inaugurado em dezembro de 2006, o presídio federal de Campo Grande tem capacidade para 208 detentos e desde a inauguraçao abrigou alguns dos mais conhecidos criminosos do país, como Fernandinho Beira-Mar, comendador Arcanho, Elias Maluco, os irmãos Brazão e uma infinidade de outros. 

GOVERNO ZEMA

O esquema revelado pela Operação Rejeito movimentou cifras bilionárias. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,5 bilhão ligado aos envolvidos nas fraudes. A investigação atingiu diretamente o alto escalão do governo Romeu Zema (Novo).

Pelo menos quatro dirigentes de órgãos ambientais e de patrimônio estaduais foram exonerados ou afastados dos cargos após serem citados nas investigações.

Na quinta-feira (18), Romeu Zema disse que a Controladoria Geral do Estado (CGE) já suspeitava da organização criminosa e que espera uma "punição exemplar" aos envolvidos.

"Estamos dando todo apoio às investigações. Já havia suspeita por parte da Controladoria Geral do Estado, que já estava fazendo diversas averiguações. E eu espero que haja uma punição exemplar para aqueles que realmente estejam envolvidos em qualquer ato ilegal", afirmou.

Em nota, o governo de Minas afirmou que "não compactua com desvios de conduta de servidores" e que está tomando todas as medidas administrativas cabíveis, incluindo a exoneração e afastamento dos envolvidos.

