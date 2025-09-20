Em meio a calorão, pane elétrica pode deixar bairros da Capital sem água

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma pane no sistema elétrico da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) localizada na Avenida Coronel Antonino pode provocar falta de água em bairros da região norte de Campo Grande neste sábado e até no domingo domingo, conforme alerta emitido pela direção da Águas Guariroba neste sábado.

Entre os bairros que podem ser afetados estão o Coronel Antonino, Otavio Pécora, Jardim Talismã, Morada Verde, Monte Castelo, Vila Rica, Vila Margarida, Nova Olinda. Até por volta das 16 horas as equipes da Energisa ainda tentavam restabelecer o serviço e até este horário ainda não havia sido divulgadas os motivos que levaram à pane.

Em nota, a Águas Guariroba informou que "imediatamente após o problema ser identificado por sua equipe técnica acionou a concessionária de energia, que já está finalizando a execução dos reparos, a fornecedora de energia ainda não emitiu o laudo técnico do curto que afetou o sistema".

E, sem conseguir precisar quantas horas o serviço ficaria suspenso, a Águas Guariroba está "recomendado que os moradores pratiquem consumo consciente."

A concessionária também não soube informar com exatidão quantos consumidores estavam sob risco de abastecimento, mas informou que a equipe esta redistribuindo o sistema de abastecimento para tentar minimizar os impactos.

CALORÃO

O problema no abastecimento surgiu justamente num dia de forte calor em Campo Grande. Pelas 14 horas a máxima chegou a 36,2 graus, conforme o Inmet. No mesmo horário, a umidade do ar estava em apenas 24% , de acordo com o mesmo instituto.

Nestas condições, o consumo de água tende a aumentar em torno de 11%. Conforme a concesionária a produção média diária em Campo Grande é de 280 milhões de litros água tratada. "Nos dias de temperaturas elevadas e clima seco, como desde sábado por exemplo (20.09) com aumento de consumo, a produção pode chegar a 311 milhões de litros", informou a empresa..

Mas, apesar do aumento no consumo nesta época do ano, a empresa diz ter condições de atender à demanda. "A Águas Guariroba trabalha 24 horas para que o abastecimento da Capital não seja afetado neste período de estiagem. Com duas captações superficiais e mais de 150 poços profundos, o sistema de abastecimento hídrico é capaz de atender toda a população e está preparado para operar em períodos de baixo índice pluviométrico", diz nota da empresa. .