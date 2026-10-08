Empresa abre 30 vagas em MS sem exigir experiência e oferece capacitação

Quem busca uma oportunidade de emprego em Mato Grosso do Sul poderá ingressar no setor florestal mesmo sem experiência na operação de máquinas. A MS Florestal abriu 30 vagas para formação de operadores de colheita de eucalipto, no município de Água Clara, com contratação dos selecionados desde o primeiro dia de treinamento. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até domingo (11), pela internet ou por WhatsApp.
A oportunidade é para o cargo de Operador de Colheita Trainee e integra um programa de capacitação profissional com duração de seis meses.
Diferentemente de cursos convencionais, nos quais os participantes precisam concluir a formação antes de disputar uma vaga de trabalho, os candidatos aprovados já ingressarão na empresa como funcionários.
Durante o período de capacitação, os novos colaboradores receberão treinamento para operar equipamentos utilizados na colheita mecanizada de eucalipto, atividade ligada à cadeia produtiva de madeira e celulose, que vem ampliando sua presença na economia sul-mato-grossense.
O programa será dividido em duas etapas. A primeira terá duração de um mês, com aulas teóricas sobre os procedimentos de operação das máquinas. Nos cinco meses seguintes, os participantes passarão por atividades práticas, acompanhados por profissionais da empresa.
Segundo a MS Florestal, não é necessário saber operar os equipamentos para participar da seleção, já que o objetivo é justamente preparar trabalhadores para exercer a função.
"É uma oportunidade de entrar na empresa e aprender uma profissão ao mesmo tempo. Quem for selecionado já começa contratado, como colaborador da MS Florestal, e passa por toda a formação com o nosso acompanhamento, da sala de aula até a operação da máquina em campo", afirma Mylena Barros, analista de Desenvolvimento de RH III da empresa.
Trabalhadores aprenderão a operar máquinas de grande porte
A formação será direcionada à operação de dois equipamentos utilizados na colheita mecanizada de eucalipto: o harvester e o forwarder.
O harvester é responsável pelo corte das árvores, retirada dos galhos e divisão dos troncos em toras. Já o forwarder realiza o transporte da madeira cortada dentro das áreas de plantio, levando o material até pontos de armazenamento ou carregamento.
Essas máquinas permitem que diferentes etapas da colheita sejam realizadas de forma mecanizada, exigindo dos operadores conhecimentos sobre controles, movimentação dos equipamentos, procedimentos de segurança e organização do trabalho.
A capacitação oferecida pela MS Florestal pretende preparar profissionais para atuar nesse ambiente, combinando aprendizado teórico com atividades práticas diretamente relacionadas à rotina da operação florestal.
Seleção terá entrevista, simulador e avaliação psicológica
Os interessados deverão participar de um processo seletivo composto por três etapas: entrevista, avaliação em simulador de máquinas de colheita e teste psicológico.
A empresa informou que os candidatos serão convocados para as avaliações após o encerramento do prazo de inscrições.
Uma das principais etapas será a utilização de simuladores, equipamentos que reproduzem situações de operação das máquinas e permitem avaliar as habilidades dos participantes antes do treinamento prático em campo.
Segundo Mylena Barros, a avaliação busca identificar características como coordenação motora, atenção e facilidade de adaptação aos equipamentos, sem exigir conhecimento técnico anterior.
"O simulador nos ajuda a observar coordenação, atenção e afinidade com a máquina. Não esperamos que o candidato chegue sabendo operar; o que procuramos é vontade de aprender e compromisso com a segurança. O restante a gente ensina", explica.
A iniciativa também tem como prioridade ampliar as oportunidades profissionais para moradores de Água Clara e de municípios próximos.
"Nosso objetivo é formar profissionais da própria região. Queremos que os moradores de Água Clara e dos municípios vizinhos ocupem essas vagas e cresçam junto com a empresa", acrescenta a analista.
A formação ocorre em um cenário de expansão da atividade florestal em Mato Grosso do Sul, impulsionada pelo cultivo de eucalipto e pela cadeia industrial de celulose.
Esse crescimento amplia a demanda por trabalhadores capacitados para atividades que envolvem máquinas, logística e manejo de madeira.
Inscrições seguem até domingo (11)
Os candidatos interessados nas 30 oportunidades devem realizar a inscrição até o próximo domingo, 11 de outubro.
Após o fim das inscrições, a empresa entrará em contato para agendar as etapas do processo seletivo. Os aprovados serão contratados para iniciar o programa de formação, que prevê um mês de aulas teóricas e cinco meses de atividades práticas.
O comunicado não informa os valores dos salários, benefícios oferecidos ou requisitos de escolaridade. Também não detalha a data prevista para o início das atividades.
Confira os detalhes das vagas
- Empresa: MS Florestal
- Cargo: Operador(a) de Colheita Trainee
- Vagas: 30
- Local: Água Clara (MS)
- Experiência: não é exigida experiência prévia na operação das máquinas
- Contratação: desde o início da formação
- Treinamento: seis meses
- Seleção: entrevista, simulador e teste psicológico
- Inscrições: até 11 de outubro de 2026
- WhatsApp: (67) 99963-5230
Os interessados devem preencher o formulário on-line até domingo, 11 de outubro, pelo link: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=hJ0tWABIh0SbJM3GRxVRrolW7zerFypEgeqZUMfGtcpUOFNEQTgwR1pIV0lGQ0FVVVYzNDhGR0VYNS4u&route=shorturl.