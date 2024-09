Enem 2024: candidatos já podem solicitar passagem de ônibus gratuita

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Está aberto o período de cadastro para que inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) solicitem passagem gratuita no transporte público, nos dias de prova, 3 e 10 de novembro.

Para pedir a isenção de pagamento, os interessados precisam anexar o comprovante de inscrição do exame, uma cópia frente e verso da identidade com foto, e uma cópia frente e verso do cartão de transporte já registrado no Consórcio Guaicurus.

A confirmação de aceitação ou não da gratuidade será divulgada em até 48 horas após a inscrição. Clique aqui e se inscreva.

Informações

Para mais informações sobre o exame e o processo de inscrição, acesse o edital do Enem 2024 ou o site oficial do Inep.

Enem 2024

A edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia do exame, as provas são de linguagens, códigos e suas tecnologias, além da redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No segundo dia do exame, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração.

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, ou seja, no fim do ensino médio. O exame se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), que concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

As instituições privadas de ensino superior também usam as notas do Enem para selecionar estudantes. Os resultados ainda servem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.