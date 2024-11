Enem 2024: saiba quem tem direito a refazer a prova

MATO GROSSO DO SUL

Durante visita federal para evento do Ministério da Educação em Campo Grande, Camilo Santana assinou ordem de serviço junto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Recursos milionários previstos em contrato vêm para MS através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Marcelo Victor/Correio do Estado

Durante a visita federal para evento do Ministério da Educação, em Campo Grande, o titular da pasta, Camilo Santana, assinou junto do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Arthur Chioro, a ordem de serviço para liberação de R$ 28 milhões para o Hospital Universitário de Dourados.

Chioro apontou que, por lá - distante cerca de 235 km da Capital de Mato Grosso do Sul -, a obra já começou e, objetivamente, a licitação foi concluída sendo dada, agora, a ordem de serviço formal.

"Para ampliar, criar a nova unidade da mulher e da criança, que vai ampliar em 45 leitos de terapia intensiva para os bebês e para as crianças, que é muito importante, afinal de contas o hospital universitário é a principal referência para 34 municípios da região", comenta.

O presidente da EBSERH faz questão de ressaltar que, atualmente, o hospital tem 171 leitos, dos quais 35 são Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e pediátrica.

"Estamos aumentando, além desses 35, mais 45... e numa segunda fase da obra nós vamos também ampliar leitos de clínica médica; de internação; de terapia renal, mas essa ordem de serviço ela é específica para este bloco que será criado, que é da unidade da criança e adolescente", complementa Arthur.

Esses R$ 28 milhões previstos em contrato, de valores do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), é apenas para a obra e, após concluída, há a estimativa de cerca de R$ 7 milhões entre equipamentos e mobília para colocar o serviço em funcionamento, dentro de até dois anos.

Evento federal

Como abordado anteriormente pelo Correio do Estado, Camilo Santana veio até Campo Grande com a ideia de anunciar a expansão do programa "Pé de meia" em Mato Grosso do Sul.

Conforme anúncio ministerial, o aumento percentual de 68% ampliou a cobertura do programa de 26 para 43,7 mil estudantes beneficiados em Mato Grosso do Sul.

Nesta quarta-feira (13), o ministro anunciou o investimento de R$ 505 milhões totais voltados para a área da educação em Mato Grosso do Sul, recursos vindos do PAC.

Só o "Pé de Meia" deve consumir cerca de 15% desse valor (R$ 76,2 milhões) em Mato Grosso do Sul, com recursos voltados, entre outros pontos, para:

R$ 10,5 milhões | novo bloco didático-pedagógico e uma quadra poliesportiva

| novo bloco didático-pedagógico e uma quadra poliesportiva R$ 10,9 milhões | 24 novos ônibus escolares para 24 municípios

Conforme o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, com a ampliação do pé de meia, quase metade dos alunos da Rede Estadual de Ensino (REE) serão englobados em MS pelo benefício do programa.

O "Pé de Meia" foi inaugurado beneficiando 26 mil estudantes, sendo 39 mil atualmente contemplados no programa, ampliação essa creditada à regularização do chamado "Cadastro Único" (CadÚnico) e trouxe recurso para novos alunos desde setembro.

Camilo foi categórico em defender que esse incentivo serve para: impedir aumento na evasão escolar, já que, diante de realidades de criações solo, muitos jovens deixam os estudos para ajudar, por exemplo, mães solteiras a manterem seus lares e cuidarem da família e irmãos mais novos.

"Sei que governar é olhar pra educação, acima de qualquer questão política, o que está em jogo são as crianças, os jovens, futuros da nação", cita o ministro.

Com base nos últimos levantamentos do Censo, ele cita que 68 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica, com o abandono escolar sendo realidade anual de quase meio milhão de pessoas.

Esse evento teve presença tanto da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, como do governador, Eduardo Riedel, que reforçou a convergência de ideias entre os poderes.

"Nesse sentido tenho certeza que falo por todo o Mato Grosso do Sul, na presença da prefeita Adriane Lopes, nesse momento não tem cor de uniforme. Se aqui tem investimento, tanto governo quanto a bancada federal entendem isso", conclui Riedel.

