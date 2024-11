Enem perde a força em MS e universidades priorizam vestibular próprio

Segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi realizado no último domingo (10) - Marcelo Victor/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um levantamento realizado pelo Correio do Estado constatou que a maioria das vagas para cursos de graduação ofertadas pelas universidades públicas de Mato Grosso do Sul são destinadas a "métodos próprios" de ingresso, seja por meio de vestibular ou outros programas de processo seletivo.

Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), apenas 20% das vagas são destinadas ao ingresso através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), que seleciona os estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Outros 20% das vagas são para o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) UFMS, além dos processos seletivos de Olimpíadas do Conhecimento e Pró-Atleta, e 60% para o Vestibular da UFMS.

Para 2025, a UFMS irá ofertar 6.097 vagas pelo Vestibular, e 1.091 para o Passe. A quantidade de vagas destinadas a estudantes que fizeram o Enem deste ano ainda não foram divulgadas, mas, em 2024, foram disponibilizadas 2.063.

Na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), as principais formas de ingresso, além do Sisu, são o Vestibular (PSV), o Vestibular da Licenciatura em Educação do Campo (PSLEDUC) e o Vestibular da Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu e do Pedagogia Intercultural Indígena (PSIN).

Em 2024, foram ofertadas 2.494 vagas, sendo 32,6% delas para ingresso através do Enem. Confira a distribuição:

1.479 vagas pelo Vestibular PSV;

60 vagas pelo Vestibular da Licenciatura em Educação do Campo (PSLEDUC)

140 vagas pelo Vestibular da Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu e do Pedagogia Intercultural Indígena (PSIN)

815 vagas pelo Sisu edição 2024.

A UFGD acrescentou que ainda não tem informações referentes ao termo de adesão do Sisu para 2025, e que número de vagas deve aumentar para o ano que vem, já que dois novos cursos de graduação foram criados em 2024.

Já a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) é a que disponibiliza o maior percentual de vagas para o Sisu. Na instituição, 50% das vagas são para ingresso através do Enem, e outros 50% de vestibular próprio e demais processos seletivos.

Para 2025, serão ofertadas 2.637 vagas. Destas, 708 serão para o Processo Seletivo Permanente UEMS 2025, e 641 para o Vestibular. As demais, são destinadas para o Sisu.

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

O sistema executa a seleção dos estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e perfil socioeconômico para Lei de Cotas.

Quando abre a inscrição?

As datas do Sisu 2025 ainda não foram divulgadas. Geralmente, o sistema é aberto poucos dias após a divulgação dos resultados do Enem, que nesta edição vão ser divulgados no dia 13 de janeiro de 2025.

Como funciona?

A inscrição ao Sisu é gratuita e feita, exclusivamente, pelo site oficial.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com as informações de login e senha para acesso aos serviços digitais do governo federal, mediante uma conta no gov.br. Se você ainda não possui cadastro na página gov.br clique aqui para criar sua conta.

Quando o candidato realiza o login no Portal, o sistema recupera, automaticamente, as notas dele obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo.

No ato da inscrição, o candidato preenche um questionário socioeconômico do perfil para Lei de Cotas e escolhe até duas opções de curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema.

Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu.

Assine o Correio do Estado.