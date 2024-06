Envolvido com o narcotráfico, PM é morto pelo Batalhão de Choque

O cabo da Polícia Militar Almir Figueiredo Barros foi morto na tarde desta sexta-feira (21) por colegas do Batalhão de Choque durante uma operação de captura de um grupo envolvido no roubo de um caminhão e no tráfico de drogas. Um segundo policial, um sargento, foi preso e um civil, de 25 anos, também foi morto a tiros pelos integrantes do Choque.

O caso aconteceu em uma chácara no Jardim Carioca, região oeste de Campo Grande, na saída para Corumbá. Segundo nota divulgada pelo comando da PM, todos faziam parte de um grupo de cinco pessoas que teria roubado um caminhão utilizado para o transporte de drogas.

Pistola encontrada em poder dos suspeitos

Conforme a nota da PM, ao chegar à chácara a equipe do Choque foi recebida a tiros e foi forçada a revidar. Os dois atingidos chegaram a ser levados para atendimento na UPA Santa Mônica, próximo ao local do confronto. Porém, ambos chegaram mortos ao local.

A nota da PM informa ainda que duas armas, que supostamente foram utilizadas no confronto, e certa quantidade de drogas foram apreendidas no local, mas não informa a quantidade.

Em imagens divulgadas pelo Batalhão de Choque é possível ver que mais de uma centena de volumes que aparentam ser de haxixe ou maconha estavam em uma espécie de fundo falso da caçamba. As imagens também mostram uma pistola que foi apreendida na chácara.

Drogs estavam no fundo falso da caçamba

O homem de 25 anos que também morreu no confronto foi identificado como Jorcinei Junior da Silva. O cabo Almir já havia sido preso e atualmente trabalhava na ronda escolar em Campo Grande.

Nem ele nem o sargento, que foi levado ao presídio militar, estavam fardados no momento da abordagem, informa a nota do comando da PM.

Além das armas e das drogas, os policiais também apreenderam dois veículos de passeio que estavam na chácara e que supostamente pertenciam aos envolvidos na quadrilha. Dois dos cinco integrantes do grupo que estava na chácara conseguiram escapar do cerco policial.

CONFRONTOS

Com mais esta ocorrência, subiu para 42 o número de pessoas mortas neste ano em confrontos com as forças policiais em Mato Grosso do Sul. Destas mortes, 22 aconteceram em Campo Grande. No ano passado, nos primeiros seis meses, o total de mortes chegou a 60 no Estado. Mais letal da história, o ano de 2023 acabou com 131 mortes.