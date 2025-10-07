Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Água Turva

Esposa de vereador de Bonito é presa em operação do GECOC que investiga organização criminosa

Luciane Cintia Pazette, casada com o vereador Pedro Aparecido Rosário (PSDB), o 'Pedrinho da Marambaia', está entre os alvos da "Operação Água Turva".

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

07/10/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A "Operação Água Turva", deflagrada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) do Ministério Público, prendeu várias pessoas em Bonito nesta terça-feira (7), incluindo Luciane Cintia Pazette, diretora do departamento de licitações do município e esposa do vereador em exercício Pedro Aparecido Rosário (PSDB), conhecido como 'Pedrinho da Marambaia'. A ação, que investiga a atuação de uma suposta organização criminosa.

A prisão de Pazette foi confirmada por meio de um ofício do próprio GECOC, que solicitou à Delegacia de Polícia Civil a apresentação dela e de outros dois presos, Edilberto Cruz Gonçalves, secretário de finanças e administração, e Carlos Henrique Sanches Corrêa, para serem interrogados na 1ª Promotoria de Justiça de Bonito nesta tarde.

Em outra frente da mesma operação, Luiz Fernando Xavier Duarte também foi preso em flagrante por posse ilegal de uma pistola calibre .380, encontrada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência. Ele foi solto no mesmo dia após pagar uma fiança de R$ 2 mil, mas segue como investigado.

A reportagem tentou contato com o gabinete do vereador Pedro Aparecido Rosário para um posicionamento, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Vereador homenageou esposa por "transparência" 8 dias antes de prisão pelo GECOC

O vereador Pedro Aparecido Rosário (PSDB), o 'Pedrinho da Marambaia', foi o autor de uma Moção de Parabenização para a equipe de Licitações da prefeitura, que incluía sua própria esposa, Luciane Cintia Pazette. O documento, que elogiava o grupo por sua "legalidade, transparência e eficiência", foi protocolado na Câmara Municipal em 29 de setembro.

Apenas oito dias depois, em 7 de outubro, Pazette foi presa na "Operação Água Turva", conduzida pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC).

A prisão de Luciane, junto a outros suspeitos, faz parte de uma investigação sobre a atuação de uma organização criminosa na cidade. 

Moção da polêmica

Na Moção nº 35/2025, o vereador Pedro Rosário descreve o setor de Licitações como o "coração pulsante da administração pública" e exalta os servidores por garantirem "a legalidade, a transparência e a eficiência na aquisição de bens e serviços essenciais para a população".

O texto continua, afirmando que "a dedicação, o profissionalismo e o rigor técnico demonstrados na condução dos trabalhos servem como exemplo e inspiração". Na lista de servidores homenageados no departamento de "Execução", o primeiro nome que aparece é o de Luciane Cintia Pazette.

A moção foi apresentada ao plenário em 29 de setembro de 2025, dias antes da operação do GECOC ser deflagrada, tornando o elogio público em um ato de profunda ironia diante das acusações que pesam agora sobre sua esposa.

Cidades

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

Com utensílios e carne jogados no chão, presença de insetos, o estabelecimento foi interditado durante a "Operação Bandeirantes" que apontou, entre às irregularidades, falta de procedência do produto comercializado

07/10/2025 17h53

Compartilhar

Divulgação PCMS

Continue Lendo...

O testemunho de uma munícipe, que relatou comercializar vaca para frigoríficos e realizar vendas em leilão, levou a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) a interditar um mercado de carnes em Bandeirantes.

A mulher, de 58 anos, relatou que conhece o proprietário do estabelecimento e que, em setembro deste ano, ele a procurou, demonstrando interesse na compra de uma vaca negociada por R$ 290,00.

O animal foi abatido na fazenda dela, com auxílio do filho, e entregue ao proprietário. Como acompanhou o Correio do Estado, durante a “Operação Bandeirantes”, cujo mercado Mercado dos Primos foi alvo, foi revelada a condição precária em que a carne era manipulada.

Insalubridade

Conforme o parecer da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), verificou-se que o local de manipulação da carne não obedecia aos Procedimentos Operacionais Padronizados. Entre os indícios encontrados estavam:

  • ambiente insalubre;
  • ausência de circulação adequada de ar;
  • falta de iluminação.

O local, construído em alvenaria, apresentava carnes em bacias deixadas no chão, sujo de sangue. As portas e janelas não possuíam instalação de telas.

"Chama atenção a quantidade de moscas em todos os ambientes e a péssima condição de limpeza do local. Muita água empoçada, restos de sangue e sujeira acumulada. No momento da fiscalização, muitos utensílios e alimentos foram encontrados armazenados diretamente sobre o piso do estabelecimento ou superfícies imundas, com grande presença de insetos", apontou o Iagro.

Além disso, não havia vedação nem climatização adequadas, e a circulação de pessoas ocorria sem qualquer controle.

"Há desorganização com relação aos alimentos e equipamentos. Muitos alimentos e utensílios armazenados de forma empilhada, alimentos e utensílios no chão, equipamentos em péssimas condições de higiene e manutenção", diz o parecer do Iagro.

 

Fiscalização

Segundo a investigação da Decon, a comercialização de carne sem comprovação de origem está se tornando recorrente em todo o Estado, em razão do abate clandestino de animais.

Esse tipo de prática, em que o animal não passa pela vistoria dos órgãos responsáveis, coloca em risco a saúde da população, além de contribuir para a sonegação fiscal por parte dos comerciantes e para o descarte irregular de resíduos.

Outro ponto levantado é a concorrência desleal, já que, ao adquirir carne de forma clandestina, ela é vendida por um preço bem abaixo do praticado por estabelecimentos que seguem todas as normas sanitárias.

Assine o Correio do Estado

IMPROBIDADE

MP redireciona processo de ex-diretor do Presídio de Campo Grande, condenado por improbidade

Os condenados desviaram verba pública da cantina para pagamentos de festas particulares e multas de trânsito

07/10/2025 17h30

Compartilhar
Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Ministério Público de Mato Grosso do Sul Foto: Arquivo/Correio do Estado

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) redirecionou o processo contra o ex-diretor do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, Paulo Godoy da Silva, e o agente penitenciário encarregado pela cantina, Hugo Alexsander Rodrigues Pereira,  acusados por improbidade administrativa. Agora, a ação está sob responsabildade da Vara de Cumprimento de Sentenças de Contencioso coletivo de Campo Grande, do Tribunal de Justiça do Estado. 

Condenado em março de 2024, Paulo teria que restituir o erário nos valores de R$ 6.511,17, com correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, e R$ 11.520.

Já para o agente penitenciário Hugo Alexsander, a restituição é no valor de R$ 4.340,79, também com correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic.

A restituição deve se dar em favor do Fundo Penitenciário Estadual (FUNPES) ou, caso extinto, outro fundo de mesma natureza a ser indicado pelo requerente. Como houve sucumbência recíproca e em maior parte pelo requerente, ele arcará com 60% e os requeridos com 20%, cada um, das custas e despesas processuais, sendo o requerente isento de seu recolhimento.

O caso

Em 2018, os envolvidos não registraram a prestação de contas relativas às aquisições destinadas à cantina da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande no Sistema Integrado de Administração do Sistema Penitenciário (SIAPEN), e também não realizaram o repasse obrigatório de valores ao Fundo Penitenciário Estadual (FUNPES).

Além disso, pagaram de forma indevida com receitas das cantinas da unidade prisional para custeio de eventos festivos particulares e multas de trânsito.

De acordo com a apuração, em 2018, os requeridos ingressaram com material não autorizado no local para revenda ou distribuição não permitida aos internos do regime fechado. 

No dia 21 de dezembro de 2018, Hugo usou viatura oficial para transportar 47 pacotes de carne bovina e acionou os detentos para descarregar a mercadoria. Dois dias depois, houve a apreensão das carnes nas cantinas dos Pavilhões I e II.

Foi constatado que, durante a gestão de Paulo da Silva Godoy, não houve o lançamento das notas fiscais no SIAPEN, nem o repasse de valores ao Fundo Penitenciário Estadual (FUNPES), causando prejuízo a este no valor de R$ 45.162,46.

Segundo levantamento apurado pela Corregedoria Geral da AGEPEN, durante a análise das notas fiscais das cantinas do presído, foi observado a destinação de recursos para o pagamento de:

  • Buffet - pagamento realizado em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 4.625,00 e a segunda de R$ 4.500,00; 
  • Confecções de canecas e fitas de suporte no valor de R$ 2.145,00
  • Aluguel de brinquedos/playground no valor de R$ 250,00 

Por fim, ainda praticaram improbidade administrativa mediante aferição de vantagens financeiras, no exercício da função pública, cujo valor é desproporcional à renda do agente público. O relatório aponta que Hugo auferiu, para si, vantagem indevida que alcançou o montante de R$ 101.853,76. 

O valor é calculado pela subtração do crédito efetivo na ordem de R$ 161.646,24 e dos salários no valor de R$ 59.792,48 como servidor público.

Assim, apurou-se que R$ 74.918 correspondem a operações de créditos recebidas sem nenhuma identificação.

No caso do ex-diretor Paulo Silva Godoy, a vantagem indevida foi no valor de R$ 27.081,83. Em créditos efetivos correspondem a R$ 134.145,78 e o salário a R$ 107.063,95. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação
TRANSPORTE

/ 1 dia

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação

2

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 3 dias

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)

4

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 3 dias

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 18 horas

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT