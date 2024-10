Com bolsa de até R$ 2,1 mil MPMS abre vagas para estágio e residência

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) está com inscrições abertas para o programa de estágio e residência. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período das 9h do dia 16 de outubro às 23h59min do dia 27 de novembro, horário oficial de MS.

Para efetivar a inscrição, devem ser realizados os seguintes passos:

a) acessar o site da FAPEC por meio do link;

acessar o site da FAPEC por meio do link; b) selecionar o link "Inscrições";

selecionar o link "Inscrições"; c) clicar na opção “II Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do MPMS”;

clicar na opção “II Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do MPMS”; d) selecionar a vaga pretendida;

selecionar a vaga pretendida; e) preencher a ficha de inscrição;

preencher a ficha de inscrição; f) optar pelo município de realização da prova;

optar pelo município de realização da prova; g) concordar com as normas do concurso;

concordar com as normas do concurso; h) confirmar dados – estes devem ser preenchidos corretamente, sob pena de eliminação do processo seletivo; e

confirmar dados – estes devem ser preenchidos corretamente, sob pena de eliminação do processo seletivo; e i) efetuar o pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo previsto para encerramento das inscrições

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o município onde realizará a prova, sendo permitida a

realização desta em município diferente daquele onde o estágio ou residência será efetivamente cumprido.

O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de:

a) R$ 80,00 (oitenta reais), para os candidatos do programa de residência;

(oitenta reais), para os candidatos do programa de residência; b) R$ 40,00 (quarenta reais), para os candidatos de estágio de nível superior/graduação;

(quarenta reais), para os candidatos de estágio de nível superior/graduação; c) R$ 20,00 (vinte reais), para os candidatos de estágio de nível médio/ensino médio.

Vagas

Estágio nível médio

O programa de estágio de nível médio será oferecido para os estudantes que se encontrem matriculados no 1º e 2º anos do ensino médio e possuam a idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos na data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.

A carga horária será de 20 (vinte) horas semanais, divididas em 4 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira, preferencialmente dentro do horário de expediente do MPMS, das 12h às 19h, com bolsa-auxílio no valor de R$ 782,73 (setecentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos).

Estágio nível superior

Já no caso dos estágios de nível superior/graduação, a carga horária será de 25 (vinte e cinco) horas semanais, divididas em 5 (cinco) horas diárias, de segunda a sexta-feira, preferencialmente dentro do horário de expediente do MPMS, das 12h às 19h, com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.035,16 (mil e trinta e cinco reais e dezesseis centavos).

Em nenhuma hipótese será contratado ou mantido na função de estagiário o candidato aprovado que esteja

cursando somente dependência e/ou reprovação, bem como somente disciplina em razão de adaptação de grade.

Poderão se inscrever os estudantes dos seguintes cursos:

Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Ciências Contábeis;

Ciências Econômicas;

Comunicação/Jornalismo;

Direito;

Engenharia Ambiental ou Sanitária;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Geografia;

Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas (poderão se inscrever nessa opção acadêmicos de cursos que pertençam à área de Tecnologia da Informação, ficando tais acadêmicos notificados de que essa opção de estágio é voltada à realização de tarefas do campo de desenvolvimento de sistemas, e de que eventuais dúvidas podem ser enviadas ao e-mail [email protected]);

- Desenvolvimento de Sistemas (poderão se inscrever nessa opção acadêmicos de cursos que pertençam à área de Tecnologia da Informação, ficando tais acadêmicos notificados de que essa opção de estágio é voltada à realização de tarefas do campo de desenvolvimento de sistemas, e de que eventuais dúvidas podem ser enviadas ao e-mail [email protected]); Tecnologia da Informação - Infraestrutura (poderão se inscrever nessa opção acadêmicos de cursos

- Infraestrutura (poderão se inscrever nessa opção acadêmicos de cursos que pertençam à área de Tecnologia da Informação, ficando tais acadêmicos notificados de que essa opção de estágio é voltada à realização de tarefas do campo de infraestrutura, e de que eventuais dúvidas podem ser enviadas ao e-mail [email protected]); e

Publicidade e Propaganda.

Programa de Residência

A carga horária do residente será de 30 (trinta) horas semanais e 6 (seis) horas diárias, de segunda a sextafeira, preferencialmente dentro do horário de expediente do MPMS, das 12h às 19h, com bolsa-auxílio no valor de R$ 2.178,00 (dois mil, cento e setenta e oito reais).

O programa de residência terá duração de 5 anos, contados da conclusão do curso de graduação, caso se complete o referido quinquênio durante a residência, esta poderá ser mantida mediante renovação, desde que autorizada pela supervisão e que o residente esteja cursando pós-graduação em instituição de ensino conveniada com o MPMS e dentro da sua área de formação, como condição ao exercício regular da residência.

Não será admitido como estagiário ou residente do MPMS o candidato aprovado que exerça função em

diretoria de partido político

Poderão participar os graduados em:

Administração;

Área ambiental*

Área de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas(poderão se inscrever nessa opção graduados de cursos que pertençam à área de Tecnologia da Informação, ficando tais graduados notificados de que essa opção de residência é voltada à realização de tarefas do campo de desenvolvimento de sistemas, e de que eventuais dúvidas podem ser enviadas ao e-mail [email protected]);

Desenvolvimento de Sistemas(poderão se inscrever nessa opção graduados de cursos que pertençam à área de Tecnologia da Informação, ficando tais graduados notificados de que essa opção de residência é voltada à realização de tarefas do campo de desenvolvimento de sistemas, e de que eventuais dúvidas podem ser enviadas ao e-mail [email protected]); Área de Tecnologia da Informação - Infraestrutura (poderão se inscrever nessa opção graduados de cursos que pertençam à área de Tecnologia da Informação, ficando tais graduados notificados de que essa opção de residência é voltada à realização de tarefas do campo de infraestrutura, e de que eventuais dúvidas podem ser enviadas ao e-mail [email protected]);

Infraestrutura (poderão se inscrever nessa opção graduados de cursos que pertençam à área de Tecnologia da Informação, ficando tais graduados notificados de que essa opção de residência é voltada à realização de tarefas do campo de infraestrutura, e de que eventuais dúvidas podem ser enviadas ao e-mail [email protected]); Arquitetura e Urbanismo;

Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Florestal, Geografia (bacharelado), Geologia e Gestão Ambiental.

Audiovisual;

Ciências Contábeis;

Comunicação/Jornalismo;

Design Gráfico;

Economia;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

História;

Letras;

Publicidade e Propaganda;

Psicologia; e

Serviço Social.

Confira o edital completo abaixo:

