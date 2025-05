Estudantes podem se inscrever para o Clube de Ciências do Bioparque Pantanal até segunda-feira

Cidades

Inicialmente, morte teria acontecido após um susto enquanto a mulher lavava louça. No entanto, o laudo revelou que os ferimentos não são compatíveis com um acidente

Uma mulher foi presa na noite de sexta-feira (16), em Corumbá, suspeita de envolvimento na morte do companheiro, Ronaldo da Silva Freire, de 51 anos, esfaqueado no último dia 10. A prisão foi efetuada durante o registro de um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.

Conforme a Polícia Civil, a mulher compareceu à delegacia para registrar uma queixa por calúnia, mas acabou detida em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, expedido com base nas conclusões do laudo necroscópico realizado no corpo da vítima.

Inicialmente, a suspeita alegou que a facada teria ocorrido de forma acidental. No entanto, de acordo com o portal Diário Corumbaense, o delegado responsável pelo caso, Fillipe Araújo Izidio Pereira afirmou que o exame pericial apresentou elementos que contradizem essa versão.

“O laudo necroscópico revelou que a profundidade da perfuração, o posicionamento da lesão e os danos internos provocados pela facada não são compatíveis com um acidente”.

A mulher foi encaminhada ao Estabelecimento Penal Feminino de Corumbá, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto seguem as investigações.

O caso é tratado como homicídio, e a Polícia Civil segue apurando os detalhes do crime.

Relembre o caso

No dia 11 de maio, Ronaldo foi socorrido com parada cardiorrespiratória por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser atingido, acidentalmente, no peito por uma faca enquanto estava em casa, no bairro Maria Leite.

De acordo com a filha do casal, a mãe lavava louça e estava com uma faca na mão, quando o pai a surpreendeu por trás, com um abraço. No susto, ela teria se virado e ferido o peito da vítima de forma não intencional.

Uma familiar afirmou que só ficou sabendo da morte ao ligar no Dia das Mães. Desta vez, foi dito que o homem teria sofrido uma queda no banheiro e que isso teria causado perfuração no pulmão.

Diante das suspeitas, familiares buscaram mais informações e souberam que a causa da morte foi realmente perfuração com faca, mas não seria compatível com um acidente doméstico.

No boletim de ocorrência ainda consta que a esposa da vítima, solicitou um enterro de forma rápida, sem a realização de exames periciais e também demonstrou pressa em encerrar o processo fúnebre, dispensando qualquer ajuda dos parentes.

Além disso, informações ressaltam que óbito ocorreu por volta das 19h de sábado e a família só foi avisada às 09h do outro dia.

Assine o Correio do Estado