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Crianças ainda têm pouco contato com números na educação infantil, aponta estudo

Pesquisa internacional revela que atividades de contagem e uso de números ainda têm espaço limitado na rotina de crianças pequenas e reforça a importância da matemática desde os primeiros anos.

Welyson Lucas

10/08/2026 - 16h44
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O contato com números, quantidades, medidas e situações que estimulam o raciocínio matemático ainda está longe de fazer parte da rotina diária de todas as crianças na educação infantil. Pesquisa internacional da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra que, em diversos países, menos de dois em cada três profissionais da área afirmam realizar diariamente atividades envolvendo contagem ou números com crianças pequenas.

Os dados fazem parte da Talis Starting Strong, pesquisa divulgada de forma inédita no Brasil em dezembro de 2025. O levantamento ouviu profissionais e gestores de creches e pré-escolas de 17 países e analisou as práticas adotadas no atendimento a crianças de até 6 anos.

O estudo revela um contraste dentro das salas de aula. Enquanto atividades relacionadas ao desenvolvimento socioemocional estão amplamente presentes na educação infantil, experiências voltadas à construção de noções matemáticas básicas, como contar, comparar quantidades, identificar sequências e reconhecer padrões, aparecem com menor frequência.

A diferença chama atenção porque é justamente nos primeiros anos de vida que situações aparentemente simples, como separar brinquedos, descobrir qual objeto é maior ou contar quantas peças existem em uma caixa, podem ajudar a construir habilidades utilizadas posteriormente durante toda a trajetória escolar.

Para Sonia Dias, gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social, o aprendizado da matemática começa muito antes de a disciplina aparecer formalmente no currículo.

“A matemática não começa quando a criança encontra a disciplina no currículo escolar, mas quando conta brinquedos, percebe quantidades, compara tamanhos e resolve pequenos problemas no cotidiano. Quanto mais cedo essas experiências acontecem, maiores são as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida”, explica.

Matemática vai além de aprender a contar

A definição utilizada pela OCDE é mais ampla do que simplesmente ensinar a sequência dos números. O chamado desenvolvimento matemático envolve contagem de objetos, jogos numéricos, comparação entre grandezas, como maior, menor, mais ou menos, identificação de sequências, noções de medidas e utilização da linguagem matemática em situações cotidianas.

São experiências que ajudam a estruturar o raciocínio lógico, favorecem a resolução de problemas e podem dialogar inclusive com o desenvolvimento da linguagem.

A própria OCDE destaca que ambientes ricos em experiências de numeracia durante a infância estão associados ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e acadêmicas importantes ao longo da vida.

Os resultados, porém, apontam diferenças expressivas entre os sistemas educacionais analisados.

Conforme a pesquisa, em alguns países uma parcela elevada dos profissionais incorpora números e contagem à rotina das crianças, enquanto em outros essa prática está presente diariamente para uma proporção bem menor dos educadores.

A Espanha aparece entre os países com maior frequência desse tipo de atividade. Aproximadamente três quartos dos profissionais relatam trabalhar diariamente a contagem com as crianças. Em determinados países analisados, entretanto, o percentual fica próximo de apenas um terço.

Pesquisa mostra diferenças entre países na frequência com que profissionais da educação infantil utilizam jogos de números e palavras com crianças. Foto: Reprodução/OCDE.

O gráfico da pesquisa também permite observar diferenças entre a frequência de jogos envolvendo palavras e aqueles relacionados aos números. Em vários dos sistemas analisados, as brincadeiras voltadas à linguagem aparecem com maior presença na rotina dos profissionais.

Brasil ficou fora dessa etapa da pesquisa

Os números da Talis Starting Strong não permitem estabelecer qual é a situação das escolas brasileiras. Isso porque o Brasil não participou dessa etapa do levantamento internacional, o que impede uma comparação direta entre o País e os demais sistemas educacionais avaliados.

Experiências desenvolvidas em diferentes regiões brasileiras, no entanto, mostram maneiras de inserir conceitos matemáticos na educação infantil sem transformar a rotina das crianças em uma antecipação das aulas tradicionais do ensino fundamental.

A proposta é utilizar justamente elementos característicos da infância, brincadeiras, histórias, exploração dos espaços e objetos, para apresentar números, medidas, formas geométricas e situações que exigem raciocínio e tomada de decisão.

De amarelinha a Banco Imobiliário

Em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, uma experiência desenvolvida no Centro Municipal de Educação Infantil Sebastiana Rosa Carneiro Mello transformou o próprio alfabeto em ponto de partida para trabalhar diferentes conceitos.

A professora Sabrina Machado Ribeiro criou um projeto no qual brincadeiras sugeridas pelas crianças foram relacionadas aos conteúdos previstos no currículo.

Quando a turma chegou à letra “A”, a atividade escolhida foi a amarelinha. Além da brincadeira, o exercício permitiu explorar números, contagem, localização no espaço e formas geométricas.

Com a letra “B”, entrou em cena o Banco Imobiliário, utilizado para desenvolver práticas relacionadas à contagem e à organização.

“Por meio da ludicidade, nossa turma criava estratégias, resolvia problemas, tomava decisões de maneira autônoma e enfrentava desafios que exigiam raciocínio lógico e pensamento crítico”, relata Sabrina.

A experiência demonstra uma das possibilidades apontadas para a educação infantil: inserir a matemática em situações concretas, nas quais a criança precisa pensar para brincar, em vez de restringir o aprendizado à repetição de números.

Boneca aproxima números e cultura

No Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), outra iniciativa utiliza uma personagem para apresentar conceitos matemáticos.

A professora Jeane de Fátima Moreira Branco criou a boneca Maria, que conduz histórias nas quais números, objetos do cotidiano e elementos da cultura afro-brasileira aparecem de maneira integrada.

Durante as atividades de leitura, sementes, frutas e tecidos são distribuídos pela sala. Conforme a narrativa avança, as crianças precisam relacionar números às quantidades dos objetos apresentados.

A proposta também vai além da contagem. Os alunos confeccionam roupas e acessórios para a personagem e, nesse processo, utilizam régua, dobraduras e medições. Dessa forma, conceitos de tamanho, dimensão e medida passam a fazer parte de uma atividade concreta.

Escola vira laboratório de matemática

Em Erechim, no Rio Grande do Sul, a Escola Municipal de Educação Infantil Copas Verdes levou a experiência matemática para diferentes ambientes da própria unidade escolar.

Equipadas com fita métrica, régua e calculadora, as crianças medem espaços e utilizam as informações para construir um mapa da escola.

O trabalho inclui ainda a elaboração de miniaturas de construções conhecidas e a criação de labirintos utilizando materiais recicláveis. Assim, conceitos relacionados a medidas, proporções, formas e localização espacial aparecem durante atividades práticas.

“Quando a criança participa de propostas que fazem sentido e têm significado, ela constrói conhecimento sobre conteúdos matemáticos”, afirma a coordenadora da escola, Lucimara Sarginksi.

Aprender matemática antes mesmo de saber o que ela é

As experiências brasileiras integram projetos selecionados pelo edital Letramento Matemático, do Itaú Social, iniciativa destinada a apoiar práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento do pensamento matemático.

Embora não representem um retrato nacional da educação infantil, os projetos mostram como conceitos tradicionalmente associados à matemática podem aparecer antes mesmo de a criança compreender que está lidando com a disciplina.

Contar as casas de uma amarelinha, descobrir quanto mede uma sala, separar determinada quantidade de frutas ou construir uma roupa para uma boneca são atividades que transformam conceitos abstratos em experiências concretas.

É justamente essa aproximação que os dados internacionais colocam em evidência. Mais do que antecipar conteúdos formais, o desafio está em garantir oportunidades para que números, quantidades, formas e medidas estejam presentes no cotidiano da criança de maneira compatível com cada faixa etária.

Nesse contexto, brincar também pode significar aprender a calcular, comparar, organizar e solucionar problemas, competências que começam a ser construídas muito antes da primeira aula formal de matemática.

Carreira Médica

Prefeitura abre caminho para médicos dobrarem jornada em Campo Grande

Mudança permite que profissionais com carga de 12 horas passem para 24 horas semanais; médicos de outras jornadas também são alcançados pelos editais.

10/08/2026 18h16

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Editais abrem processo para mudança de jornada de médicos que atuam na rede municipal de saúde de Campo Grande.

Editais abrem processo para mudança de jornada de médicos que atuam na rede municipal de saúde de Campo Grande. Foto: Prefeitura de Campo Grande.

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A Prefeitura de Campo Grande iniciou uma nova etapa de reorganização da carreira dos médicos que atuam na rede municipal de saúde. Editais publicados nesta segunda-feira (10) abrem a possibilidade de profissionais atualmente vinculados à jornada de 12 horas semanais migrarem para 24 horas e determinam o enquadramento de servidores que ainda ocupam cargos de 20 horas, além de convocarem médicos de 24h e 40h para procedimentos relacionados ao reposicionamento na carreira.

A medida envolve um quadro previsto de 470 vagas nas carreiras de 12h e 20h. Desse total, 400 correspondem ao cargo de médico com jornada de 12 horas e outras 70 ao de 20 horas.

Atualmente, conforme o documento, 168 vagas de 12h e 35 de 20h estão ocupadas por servidores com direito ao enquadramento. 

A principal mudança atinge os médicos de 12 horas. Parte dos profissionais relacionados no edital poderá optar pelo enquadramento no cargo de médico 24h, ampliando a carga horária semanal.

A implementação foi dividida em três etapas: há previsão de 33 vagas na primeira, outras 33 na segunda e 102 na terceira, esta última prevista a partir de 30 de dezembro de 2026. 

Na prática, a ampliação da jornada pode aumentar o número de horas de trabalho de médicos já vinculados à rede municipal, o que abre possibilidade de maior disponibilidade desses profissionais nos serviços de saúde.

O edital, porém, não detalha se a mudança resultará em aumento imediato do número de consultas, ampliação de horários nas unidades ou redução das filas de atendimento. Esses impactos dependerão de como a Prefeitura distribuirá a nova carga horária dos profissionais.

Diferentemente desse grupo, para os ocupantes do cargo de médico 20h a publicação estabelece o enquadramento no cargo de 24h, com posterior extinção da antiga jornada. O edital aponta 70 vagas previstas para a carreira de 20 horas, das quais 35 estão atualmente ocupadas. 

Na prática, a publicação coloca em andamento uma transição prevista na legislação municipal para modificar a composição das jornadas médicas da rede. No caso dos profissionais de 12h, a adesão ao enquadramento depende da opção do servidor incluído nas condições estabelecidas pelo edital.

Para quem está na jornada de 20h, a mudança para 24h decorre do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 377, de 7 de abril de 2020.

Progressão na carreira

A mudança de jornada não é o único procedimento aberto pela administração municipal. Médicos efetivos também poderão concorrer ao chamado reposicionamento de classe hierárquica, mecanismo relacionado à evolução dentro da carreira.

O primeiro edital contempla profissionais de 12h e 20h. Já uma segunda publicação feita no mesmo Diário Oficial convoca médicos com jornadas de 24 e 40 horas para concorrer ao reposicionamento. 

Na relação referente às jornadas maiores aparecem 22 profissionais no quadro de médicos de 24h e outros 33 no de 40h.

Entre os servidores relacionados há profissionais que ingressaram na administração municipal em diferentes períodos, incluindo vínculos iniciados ainda na década de 1990 e outros a partir de 2020. 

Com isso, os atos publicados nesta segunda-feira abrangem diferentes situações funcionais: médicos de 12h que podem optar pela ampliação para 24h; servidores de 20h que serão enquadrados na nova jornada; e profissionais das carreiras de 12h, 20h, 24h e 40h que, conforme cada caso previsto nos editais, poderão disputar reposicionamento hierárquico.

Prazo começa nesta terça-feira

Os profissionais contemplados terão uma semana para cumprir os procedimentos administrativos. O cronograma estabelece atendimento entre 11 e 17 de agosto, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

A documentação deverá ser entregue na Divisão Técnica de Medicina da Gerência de Responsabilidade Técnica (DTMED/GRT), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), localizada na Rua Bahia, nº 280, região central de Campo Grande. 

Entre os documentos exigidos estão identificação pessoal ou carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM) e certificados de formação acadêmica.

Dependendo da situação funcional, poderão ser apresentados certificados de pós-graduação, residência, mestrado, MBA ou doutorado. Para médicos de 12 horas interessados na mudança de jornada, também está previsto o Termo de Opção, disponibilizado no local de atendimento. 

Depois da análise da documentação, os servidores ainda poderão contestar eventual decisão administrativa. Os editais estabelecem prazo de dois dias úteis após a divulgação das análises para apresentação de recurso. 

A convocação foi publicada em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira e é assinada pela secretária municipal de Administração e Inovação, Andréa Alves Ferreira Rocha.

INFRAESTRUTURA

Obras de recuperação avançam por 870 km de rodovias em Mato Grosso do Sul

Intervenções atingem cinco rodovias da Rota da Celulose e incluem recuperação do asfalto

10/08/2026 18h00

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Seis frentes de trabalho atuam na recuperação do pavimento de rodovias que fazem parte da Rota da Celulose em Mato Grosso do Sul

Seis frentes de trabalho atuam na recuperação do pavimento de rodovias que fazem parte da Rota da Celulose em Mato Grosso do Sul Divulgação

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A recuperação de cerca de 870 quilômetros de rodovias que cortam as regiões central e leste de Mato Grosso do Sul entrou em uma nova etapa com o início de obras simultâneas em cinco estradas. Seis frentes de serviço estão espalhadas por trechos das BR-262 e BR-267 e das estaduais MS-040, MS-338 e MS-395. 

As intervenções começaram no dia 31 de julho e envolvem diferentes tipos de reparos no pavimento, entre eles fresagem, recomposição do asfalto, aplicação de micropavimento e tapa-buracos. A extensão da concessão foi dividida entre seis empresas contratadas, o que permite a execução dos serviços em vários pontos ao mesmo tempo. 

Responsável pela Rota da Celulose, a concessionária Caminhos da Celulose informou que as soluções serão definidas de acordo com as condições encontradas em cada trecho. As obras também passam por acompanhamento téncico, ensaios tecnológicos e controle laboratorial voltado à qualidade do pavimento. 

Segundo o presidente da concessionária, 

Luiz Fernando De Donno, a recuperação da malha é uma das principais etapas previstas para melhorar as condições das rodovias.

“Cada intervenção é planejada a partir das características do trecho e acompanhada tecnicamente para garantir que os serviços atendam aos padrões estabelecidos pela concessão”, afirma.

A expectativa é que as intervenções reduzam irregularidades na pista e melhorem as condições de circulação, principalmente em trechos com desgaste do pavimento.

Durante o avanço das obras, quem trafegar pelas rodovias poderá encontrar bloqueios temporários, desvios e operações de Siga e Pare. 

A orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade nas proximidades das equipes, respeitar a sinalização e evitar ultrapassagens nos trechos em intervenção. 

Bases de atendimento

Além das obras no pavimento, a concessionária iniciou a implantação de 13 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que ficarão distribuídas ao longo das BR-262 e BR-267 e das MS-040 e MS-338.

As estruturas devem funcionar 24 horas e terão sanitários, fraldário, área para descanso, água potável, estacionamento, totens de atendimento e pontos de recarga para veículos elétricos.

As unidades também servirão de base para ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa, veículos de inspeção e outros equipamentos utilizados em ocorrências nas rodovias.

Elas serão utilizadas no atendimento a acidentes, panes mecânicas, animais na pista, obstruções e outras situações registradas nos cerca de 870 quilômetros concedidos.

Algumas unidades já estão em fase de terraplanagem e preparação dos terrenos, entre elas estruturas previstas para a MS-040, em Santa Rita do Pardo e para a MS-338. 

A previsão é de que as 13 bases estejam concluídas até o fim de 2027. Já os serviços de atendimento pré-hospitalar, inspeção de tráfego, remoção de veículos e apoio mecânico devem começar em outubro deste ano.

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