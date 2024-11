Ex-sargento da PM é preso por estuprar a neta há oito anos

Educação

Destinado a nível de escolaridade médio, o período de inscrição é de 22 a 29 de novembro

A Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou nesta quinta-feira (21) a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação de assistente de educação infantil.

Os candidatos formarão o cadastro reserva e serão chamados conforme surgirem vagas temporárias nas escolas de educação infantil e outras unidades da Secretaria Municipal de Educação do Município (SEMED).

Veja passo a passo como se inscrever:

A inscrição é totalmente gratuita e deve ser feita virtualmente pelo link (www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo), entre os dias 22 e 29 de novembro.

Serão avaliados os seguintes critérios:

O candidato deve possuir ensino médio completo;

Experiência profissional;

Análise dos títulos.



Todo o processo do edital será divulgado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) e caberá ao candidato acompanhar o processo por meio do link (https://diogrande.campogrande.ms.gov.br).

Carga horária e remuneração

A jornada de trabalho será de 40 horas, com contrato válido até o dia 14 de abril de 2025, e salário de R$ 1.900,00.

Saiba os documentos necessários:

O candidato deverá enviar um documento de identificação com foto para o e-mail ([email protected]).

Já os títulos devem ser enviados da seguinte forma:

Em anexo único;

Os títulos devem estar em formato PDF;

Devem ser enviados à Banca de Avaliação, para o mesmo e-mail em que o concorrente enviará a documentação pessoal.



Atribuições da função

Atividades Administrativas: Participar de reuniões com a associação de pais e mestres, entender e cumprir os processos e normas da instituição, realizar treinamentos e outras atividades relacionadas.

Atividades Pedagógicas: Participar de formações (treinamentos), receber orientações sobre o trabalho, organizar atividades com as crianças e outras tarefas relacionadas à educação.

Atividades com as Crianças: Desenvolver atividades culturais, esportivas, de lazer e relacionadas ao cuidado e educação das crianças, sempre com orientação dos responsáveis pela coordenação e gestão.

Cuidados com as Crianças: Auxiliar nas tarefas de cuidado das crianças, como banho, troca de roupas e fraldas, escovação, uso do banheiro e ajudar nas refeições.

Apoio aos Professores: Acompanhar os professores nas atividades e na rotina escolar da instituição.

Manutenção das Instalações: Manter os espaços utilizados pelas crianças organizados e limpos, garantindo especialmente a segurança no uso de brinquedos e materiais pedagógicos.

Veja do edital



