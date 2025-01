Pombo causa explosão de transformador e deixa HU e UFMS sem energia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um transformador, localizado na área externa do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), explodiu na manhã desta sexta-feira (24), deixando o hospital, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e residências da região sem energia elétrica.

A explosão causou problemas materiais ao hospital, que teve o único aparelho de raio-x queimado, além tomadas e computadores.

Conforme a assessoria de imprensa do Humap, as áreas críticas do hospital estão funcionando com auxílio de gerador de energia. Procedimentos marcados para esta sexta-feira tiveram que ser cancelados. Equipes trabalham para solucionar o problema, mas até o momento não há previsão do retorno da normalidade do funcionamento do hospital.

Explosão causada por pombo

Próximo ao transformador que explodiu, foi encontrado um pombo morto, que teria queimado ao entrar em contato com o aparelho, o que indica que a ave causou o problema de energia.

UFMS prejudicada

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) também foi afetada pela explosão, que deixou o campus sem energia.

Servidores foram informados durante a manhã sobre a explosão. A assessoria de comunicação da instituição foi procurada e questionada sobre possíveis danos estruturais e funcionamento do campus. No entanto, não deu mais detalhes acerca do problema até o momento de fechamento deste material.

O Humap

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian é referência estadual em doenças infectocontagiosas e procedimentos de alta complexidade no tratamento de pacientes com HIV, terapia renal, diagnose, cirurgia cardiovascular, hemodiálise e neurologia, além de gestação de alto risco, urologia, tratamentos com tomografia ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Dentre os serviços, estão: Ambulatórios de Especialidades, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, CTIs Adulto e Pediátrico, UTI Neonatal, além de Unidade Coronariana (UCO), Pronto Atendimento Médico Adulto e Pediátrico (PAM e PAM PED), Diagnósticos por Imagem, Serviço de Radiologia, Banco de Leite Materno, Hemodiálise.

O Hospital conta com 218 leitos e realizou, no período de junho de 2022 a junho de 2023, 127.859 atendimentos ambulatoriais. No mesmo período, foram feitas 11.180 internações.

