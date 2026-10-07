Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Decisão Judicial

Fabricante de próteses de mama é condenada a pagar R$ 10 mil a consumidora em MS

Mulher colocou os implantes em 2017 e, em 2022, passou a ter dores, rigidez e deformidade nas mamas, fabricante também terá de custear a cirurgia

João Pedro Zequini

07/10/2026 - 12h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu que uma fabricante de próteses de mama deve pagar R$ 10 mil de indenização a uma consumidora. A empresa também terá de devolver o dinheiro gasto com a retirada e a troca dos implantes e com o tratamento depois da cirurgia. A decisão é da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.

A consumidora colocou os implantes em 2017. A partir de 2022, passou a sofrer com dores persistentes, rigidez e deformidade nas mamas. 

Foi diagnosticada uma complicação grave relacionada às próteses, e os médicos indicaram a retirada e a substituição dos implantes, além de uma cirurgia para reparação das mamas.

A perícia judicial não identificou defeito específico nas próteses utilizadas e indicou que a complicação apresentada pode ocorrer com esse tipo de implante. Apesar disso, o colegiado entendeu que a fabricante deveria ser responsabilizada.

No voto, o desembargador Paulo Alberto de Oliveira destacou que, segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o defeito não precisa estar necessariamente ligado a uma falha individual de fabricação. 
Também é considerado defeituoso o produto que não oferece a segurança que o consumidor legitimamente espera.

Os desembargadores levaram em conta que as próteses eram de uma linha que, depois, foi recolhida do mercado em um recall internacional por questões de segurança. 

Esse fato, somado aos problemas da consumidora e à necessidade de nova cirurgia, foi suficiente para a maioria do grupo responsabilizar a fabricante.

A decisão deixa claro que os R$ 10 mil não foram dados só porque houve um recall, nem porque existe a possibilidade de a pessoa desenvolver alguma doença. 

O valor foi fixado por causa do que a consumidora realmente conviveu com dores, rigidez, deformidade e a necessidade de passar por uma nova cirurgia.

Com o julgamento, foi mantida a decisão anterior que determinava à fabricante o custeio da cirurgia. 

Os valores comprovadamente gastos com a retirada e a substituição das próteses e com o tratamento necessário foram reconhecidos como danos materiais e deverão ser ressarcidos. A empresa também foi condenada ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais.
 

DOURADOS (MS)

TJMS oferece assistência notarial e jurídica para indígenas da Aldeia Jaguapiru

Serviços oferecidos são segunda via de certidões, orientação jurídica e emissão de documentos

07/10/2026 12h00

Compartilhar
PID localizado na Aldeia Jaguapiru, em Dourados

PID localizado na Aldeia Jaguapiru, em Dourados Foto: TJMS

Continue Lendo...

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) estará em território indígena nos próximos dias para prestar auxílio jurídico e notarial aos povos originários.

Ponto de Inclusão Digital (PID) oferece atendimentos notariais e jurídicos para os Guarani Kaiowá, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, na Escola Estadual Indígena Guateka Marçal de Souza, localizada na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Os serviços oferecidos são segunda via de certidões, orientação jurídica, emissão de documentos, inserção da etnia nos registros civis e retificação de documentos

O objetivo é ampliar o acesso à justiça e à cidadania no território indígena. A proposta é reduzir a necessidade de deslocamentos até a área urbana e aproximar as instituições públicas da comunidade.

Servidora da Prefeitura de Dourados, Jussara Marques Lopes, indígena e fluente em guarani-kaiowá, foi capacitada para realizar os atendimentos.

A escolha de uma atendente pertencente à própria comunidade busca facilitar a comunicação e agilizar orientações e emissão de documentos.

Entre 22 de setembro e 2 de outubro, ela participou de treinamento promovido pelo TJMS, Ministério dos Povos Indígenas, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual, Associação dos Notários e Registradores (Anoreg-MS) e a Subseção Judiciária de Dourados do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Os serviços serão prestados pela Anoreg-MS. A realização é do TJMS.

FERIADÃO NAS ESTRADAS

Feriadão será sem restrição de tráfego nas rodovias federais de MS

PRF inicia operação especial na sexta-feira e reforça fiscalização até segunda

07/10/2026 11h30

Compartilhar
Fiscalização será reforçada nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul entre sexta-feira e segunda-feira durante operação da PRF

Fiscalização será reforçada nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul entre sexta-feira e segunda-feira durante operação da PRF Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Motoristas que vão pegar as rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida dividirão as pistas normalmente com veículos de carga de grande porte. Diferentemente de operações realizadas em outros períodos de maior movimento, não haverá restrição de tráfego nas BRs que cortam o Estado.

A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que inicia na sexta-feira (9) a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026. A mobilização segue até segunda-feira (12), com reforço do policiamento diante da expectativa de aumento no fluxo de veículos.

Com a ausência de restrições, caminhões, inclusive composições de maior porte, como bitrens, poderão circular normalmente pelas rodovias federais durante todo o feriado.

Para reduzir o risco de acidentes em meio ao aumento do movimento, equipes da PRF serão posicionadas em trechos considerados estratégicos. A fiscalização estará concentrada principalmente em comportamentos associados à ocorrência e à gravidade dos acidentes.

Entre as infrações que receberão atenção estão ultrapassagens proibidas ou realizadas de forma indevida, excesso de velocidade, condução de veículos sob efeito de álcool e falta do uso do cinto de segurança. A utilização dos dispositivos de retenção adequados para crianças também será fiscalizada.

Além do trabalho voltado à segurança viária, a PRF manterá as ações de enfrentamento à criminalidade nas rodovias, especialmente no combate ao tráfico de drogas, armas e outros ilícitos.

PRF orienta motoristas 

A recomendação para quem pretende viajar é revisar o veículo antes de sair de casa. Pneus, freios, sistema de iluminação e níveis de óleo e água devem ser verificados, assim como a regularidade da documentação do motorista e do automóvel.

A PRF também orienta que as viagens sejam planejadas com antecedência e que os condutores façam paradas para descanso a cada duas horas, evitando dirigir quando estiverem cansados.

Em situações de chuva ou neblina, a orientação é reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo da frente.

Em caso de acidentes, panes ou outras emergências nas rodovias federais, a PRF pode ser acionada pelo telefone 191.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3798, terça-feira (06/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3798, terça-feira (06/10)

2

Mais de 200 aposentados podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande
Previdência Municipal

/ 21 horas

Mais de 200 aposentados podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande

3

Governo de MS cria feriadão em outubro e servidor terá 4 dias de folga
descanso

/ 1 dia

Governo de MS cria feriadão em outubro e servidor terá 4 dias de folga

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7136, terça-feira (06/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7136, terça-feira (06/10)

5

IMPCG adota aberração e nega aposentadoria alegando excesso de idade
contradição

/ 1 dia

IMPCG adota aberração e nega aposentadoria alegando excesso de idade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 5 dias

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 29/09/2026

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina