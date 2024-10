Falta de energia volta a atrapalhar turismo no "coração do Pantanal"

Não bastassem os prejuízos provocados pela seca histórica, agora os proprietários de pesqueiros e hotéis da região do Passo do Lontra, um povoado turístico às margens do Rio Miranda, no município de Corumbá, estão sofrendo com as constantes quedas no fornecimento de energia.

Desde a última terça-feira, segundo Rogério Iehle, administrador de um hotel e de um pesqueiro, ocorreram quedas no fornecimento todos os dias. A última delas começou por volta das 14 horas de quinta-feira (17) e até 11 horas desta sexta-feira o povoado inteiro continuava sem abastecimento.

De acordo com Rogério, o baixo nível do Rio Mirana e as constantes notícias sobre os incêndios no Pantanal já vinham afugentando turistas. “Agora, perto do fim da temporada de pesca (a piracema deve começar em novembro) volta esse problema da falta de energia”, reclama.

Situação semelhante os moradores e comerciantes da região já haviam enfrentado em outubro e novembro do ano passado, em meio às seguidas ondas de calor. À época, ameaçaram inclusive interditar a Estrada Parque, principal via turística do Pantanal em Mato Grosso do Sul.

Além dos transtornos da falta de energia, segundo Rogério, mais uma vez a falta de manutenção na rede de eletricidade deu início a um grande incêndio. De acordo como ele, um cabo se rompeu e um foco de queimada está tomando conta da região há quase 24 horas e até o fim da manhã desta sexta-feira continuava fora de controle. (veja o vídeo).

Em novembro do ano passado, moradores do povoado enfrentaram problemas graves por conta de explosões em transformadores que ocorreram nos dias 7 e 11 de novembro. Em decorrência da primeira explosão, um hotel foi parcialmente destruído após um incêndio que começou a partir do equipamento da rede de energia.

Na segunda explosão, dia 11, a vegetação no entorno do povoado pegou fogo e os moradores conseguiram impedir que atingisse residências e hotéis. Porém, o fogo saiu do controle, atravessou o Rio Miranda, chegando até as margens da BR-262, indo em direção à cidade de Miranda, destruindo milhares de hectares de vegetação durante mais de uma semana.

Três helicópteros, um avião e centenas de brigadistas e bombeiros foram mobilizados para tentar apagar o fogo, que só acabou no dia 20, quanto a região foi atingida pela chuva. Durante esse período, o tráfego na BR-262 chegou a ser interditado por causa do risco de acidentes em meio à fumaça e as labaredas.

Isolamento

De acordo com Rogério, desta vez o povoado também ficou sem internet. Ele acredita que o fogo tenha destruído algum cabo que fica junto à rede de energia. “E nem adianta falar que foi o vento ou a chuva que está causando as interrupções. É falta de manutenção mesmo. A gente reclama, mas ninguém se posiciona”, diz ele.

“Só mandam uma mensagem automática pedindo desculpas e que uma equipe está atuando para resolver o problema”, O povoado fica a cerca de cem quilômetros de Miranda e em torno de 70 quilômetros de Corumbá, locais de onde saem as equipes que fazer os reparos, o que ajuda a explicar a demora nos reparos.

Coração do turismo

No povoado existem hotéis de alto padrão que recebem principalmente turistas europeus e asiáticos. E, segundo Rogério, essas constantes faltas de energia acabam causando uma má impressão e propaganda negativa da região, onde recententemente o avistamento de onças virou um dos principais atrativos.

Estes hotéis está localizados a oito quilômetros da BR-262 e às margens da Estrada Parque. E é estrada sem asfalto a principal via de tráfego dos turistas que visitam a região em busca de pescaria ou para o contemplação da fauna e da flora pantaneiras.

O Correio do Estado procurou a Energisa, mas até a publicação da reportagem não havia obtido retorno.