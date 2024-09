Fazendeiro que deixou 'bois para morrer' é reincidente em maus-tratos

Alívio para alguns

A chuva deve chegar com mais força na região sul do estado. Em Campo Grande, a probabilidade de chuva é baixa e o calor deve persistir por mais algumas semanas.

Chuva não é mais garantia no estado após meteorologia reduzir chances Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Apesar do tempo seco e da fumaça que têm incomodado os sul-mato-grossenses, a chuva pode chegar em algumas cidades de Mato Grosso do Sul e aliviar o calor 'infernal' que não dá trégua há semanas. Devido a essa preocupação, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou 41 municípios do estado em alerta de tempestade.

O aviso é de cor laranja, indicando perigo de tempestade. Ele começa a valer neste sábado (14) e termina somente na tarde de domingo (15). O alerta afeta as cidades de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã e Itaquiraí.

Outras cidades que também estão na rota da chuva são Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Ainda de acordo com o instituto, nesses municípios pode chover até 50 milímetros, com ventos entre 40 e 60 km/h. Segundo o aviso, há risco de queda de granizo, interrupção de energia elétrica, alagamentos, danos em plantações e quedas de árvores.

O Inmet recomenda aos moradores que, em caso de rajadas de vento, não se abriguem debaixo de árvores e evitem estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de publicidade. Também é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Campo Grande também deve chover?

Quando os especialistas informaram que uma frente fria estava se aproximando de Mato Grosso do Sul, os campo-grandenses ficaram aliviados com a perspectiva de uma mudança no clima. No entanto, nesta sexta-feira (13), o alívio se transformou em frustração, após nova previsão indicar que o fim de semana em Campo Grande (MS) deve ser quente e sem chuva.

Conforme dados do Climatempo retirados no início da semana (10), o final de semana na capital seria marcado por sol e muitas nuvens, mas com possibilidades de chuvas isoladas à noite e no domingo. Além da chuva, também era previsto uma mudança brusca de temperatura, com máxima de 25º e mínima de 20º, a capital passaria por uma tarde marcada por um tempo chuvoso.

No entanto, as últimas atualizações do Climatempo indicam uma mudança significativa na previsão para Campo Grande. Atualmente, segundo dados do Climatempo, o calor não deve dar trégua aos campo-grandenses. E, muito menos, chuva. Com temperaturas de até 38oC no sábado, a única previsão de chuva para a capital é no domingo à noite. No entanto, com apenas 1.2mm de chuva.

De acordo com a previsão, as chuvas devem voltar, possivelmente, somente na próxima semana. Contudo, ainda com um volume abaixo do desejado. De outro modo, apesar de um baixíssimo volume de chuvas, a umidade segue a mesma e deve seguir aumentando.



Confira

Em Dourados, além de uma queda nas temperaturas entre sábado (14) e domingo (15), o fim de semana será de muitas nuvens e com fortes pancadas de chuva. De acordo com a previsão, a cidade dourada deve receber até 34mm de chuva somente neste final de semana.

Na fronteira, em Ponta Porã, uma frente fria deve chegar para dar uma trégua no calor. Com temperaturas mínimas de 15ºC, e com máxima de 24ºC. Além do frio, a previsão também aponta pancadas de chuva.

No Pantanal, em Corumbá, o forte calor e o clima seco devem continuar. Não há previsão de chuva para a região.

Em Porto Murtinho, no extremo oeste do estado, uma onda de frio deve ajudar a amenizar o clima, com mínima de 20ºC e máxima de 25ºC, mas sem chuvas.

*Colaborou Alexandra Cavalcanti



Assine o Correio do Estado