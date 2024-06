Sábado é dia de adoção! Feira terá mais de 60 filhotes entre cães e gatos

AÇÃO

Na Capital escolas, lojas de acessórios e roupas são alguns dos estabelecimentos participantes

Empresas de diversos segmentos irão vender produtos livres de impostos, nesta quinta–feira (6), em Mato Grosso do Sul. O “Dia Livre de Impostos” acontece há 18 anos e tem o objetivo de conscientizar a população, o poder público e o varejo a respeito da alta carga tributária paga no Brasil.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDLMS), responsável pelo evento no Estado, publicou que no dia da ação, as lojas participantes irão abrir mão de margens de lucro para evidenciar o peso dos impostos para os consumidores.

Este ano, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto. A campanha nacional é uma realização da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem).

Em Campo Grande, já são centenas de estabelecimentos confirmados, entre eles: 66 lojas Gazin, Escola Desafio Educacional, Yank, Beco Acessórios, Hering, lojas Alvorada, lojas Soldamaq, Óptica Neovisão, Cervejaria Prosa, Jati Vasos, Ótica Campo Grande, Big Fone, Stúdio Acqua Fitness, PantAgro, Pátio Central Shopping, Shopping Bosque dos Ipês, etc.

A Energisa vai participar com condições especiais de negociação nas contas de energia.

“O Dia Livre de Impostos é a maior campanha nacional de esclarecimento sobre o impacto dos impostos nos bens de consumo na vida do cidadão. A ação ganha ainda mais força diante do avançar das discussões no Congresso Nacional a respeito da Reforma Tributária. O país necessita de um ambiente de negócios menos burocrático e oneroso, com um sistema de arrecadação justo, eficiente e que sirva de base para o aumento da competitividade, da produtividade e da redução das enormes diferenças sociais do Brasil”, destaca o presidente da CNDL, José César da Costa.

As empresas que quiserem participar têm até quarta-feira (05) para aderirem ao movimento. Para saber mais, acesse o site oficial clicando aqui.

No site, os consumidores poderão ver o comparativo dos valores dos produtos e serviços com e sem os impostos cobrados. O ato educativo elucida a população em relação a quanto a carga tributária impacta em sua rotina diária.