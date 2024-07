Feirão da empregabilidade vai ofertar mais de 2,1 mil vagas

Equipes de recrutamento de 10 empresas em diversos segmentos irão participar do Feirão da Empregabilidade, realizado pela Funtrab-MS (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), nesta terça-feira (9). Conforme a agência de empregos, mais de duas mil vagas serão ofertadas por 10 empresas que atuam nas áreas de alimentação e rede atacadista, serviço de transporte coletivo urbano e outras.

Interessados, em busca de colocação no mercado de trabalho, devem se dirigir à unidade da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Representantes dos segmentos de limpeza, saneamento e obras, indústria, industrial, prestadora de serviços, consultoria em RH e serviços terceirizados, também participarão da feira. Vale reforçar que o atendimento será somente no período da manhã (das 8h às 11h).

Saldo positivo

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego), mostram que Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de empregos em maio, com a criação de mais 1.932 vagas formais. O número de admissões superou o de demissões, com 33.888 contratações e 31.956 desligamentos.

O Estado ficou na 9ª posição entre as unidades federativas com maior crescimento de postos de trabalho formais no acumulado no ano (janeiro a maio). O saldo mais expressivo foi observado no setor de serviços (1.435), seguido pela indústria (680), comércio (429).

Na indústria, o subsetor Indústrias de Transformação apresentou o maior crescimento entre os demais, com a geração de (564) novos postos, seguido pela água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação (73) subsetores.

Entre os subsetores dos Serviços, houve destaque positivo para o setor de Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (464). O setor de comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas gerou 429 novos postos de trabalho.

Municípios destaques

Campo Grande lidera os municípios com maior saldo de empregos no Estado (1.304), logo em seguida aparecem Dourados (537) e Três Lagoas (388). Estes foram os três municípios com maior saldo no mês de maio. Por outro lado, os municípios que mais fecharam postos foram Ribas do Rio Pardo (-358), Navírai (-180) e Nova Alvorada do Sul (-104).

A indústria de transformação, os transportes e o setor florestal foram destaque na geração de empregos em Mato Grosso do Sul no mês de março, que fechou com saldo positivo de 4.197 vagas. Os dados são da Carta de Conjuntura da

Segundo um relatório divulgado em maio, pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Mato Grosso do Sul registrou 39.331 admissões no mês de março e 35.134 desligamentos. A maioria dos setores de atividade econômica teve um desempenho positivo em março de 2024.

O destaque ficou novamente com o setor de serviços (2.177), seguido pela indústria (972), agropecuária (834), comércio (566) e construção (-352). Na indústria, o subsetor Indústrias de Transformação apresentou o maior salto entre os demais, com a abertura de 839 novos postos, seguido pelos subsetores Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação (91).

Entre os subsetores dos Serviços, houve destaque positivo para Transporte, armazenamento e correios, responsável pela criação de 1.043 novas vagas, seguido pelos setores administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (701).

“Mato Grosso do Sul vive um momento de pleno crescimento, atraindo investimentos e gerando oportunidades. São dois grandes eixos. O primeiro é o bom ambiente econômico que atrai investimentos e negócios, gera empregos, aumenta a renda e melhora a vida das pessoas. O segundo é a educação, para que as pessoas que moram aqui possam viver as oportunidades que são criadas, seja conseguindo colocação no mercado de trabalho, promoção ou até mesmo gerando novos negócios”, disse o governador, Eduardo Riedel.

