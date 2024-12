Feriado natalino promete ser chuvoso em todo o Mato Grosso do Sul

Campo Grande, Corumbá e os extremos Norte e Sul do Estado passam os dias 25 e 26 debaixo de chuva e trovoadas isoladas - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul deve ter uma sequência chuvosa do feriado natalino, já que boa parte do Estado está sob influência do avanço de uma frente fria, junto da atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, que somado ao deslocamento de cavados, contribuem para instabilidade atmosférica em todo o Estado.

Boletim elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), indica, por exemplo, que a partir da tarde de hoje (25) até a quinta-feira (26) o sol pode até dar as caras, mas a previsão é um aumento de nebulosidade quem vem com uma possibilidade de chuvas.

Conforme o Cemtec, há chances de chuvas com intensidade forte, bem como a possibilidade de tempestades, que podem vir acompanhadas tanto de raios como também de rajadas de vento.

Nas regiões sul e sudeste de Mato Grosso do Sul, os termômetros devem oscilar entre mínimas de 19-21ºC e máximas que atingem entre 26 e 30º C, trecho do Estado que pode registrar ventos acima de 60 quilômetros por hora.

Já no sudoeste e região pantaneira, o clima promete ser um pouco mais quente, já que as mínimas ficam entre 21 e 24ºC enquanto as máximas oscilam dos 28 até 32º C.

Para o Bolsão, leste e norte de Mato Grosso Sul há um meio termo, já que os termômetros devem variar entre mínimas de 22-24°C e máximas de 28-31°C.

Demais regiões

Para a Capital de Mato Grosso do Sul, a partir do período da tarde o campo-grandense deve enfrentar muitas chuvas, com pancadas e trovoadas isoladas que se mantém até o período noturno, com temperaturas que oscilam entre 22 e 28 ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já amanhã (26), apesar da grande incidência de nuvens sobre a Cidade Morena, Campo Grande deve ver o tempo mais aberto já que não há chuva prevista, porém os termômetros indicam tendência de queda, com mínimas de 21 e máximas de até 26ºC.

Não diferente da Capital, a Cidade Branca de Corumbá também enfrenta uma quarta-feira de Natal chuvosa, apesar das temperaturas que podem bater máxima de 30 ºC.

Também a quinta-feira (26) promete ser de chuva em Corumbá, porém com intensidade menor, que vem aliada à elevação da temperatura, fazendo os termômetros da Cidade Branca oscilarem entre 19 e 32 ºC.

No Norte de Mato Grosso do Sul, o município de Pedro Gomes também enfrenta uma quarta-feira (25) natalina debaixo de muita chuva, com nuvens e trovoadas isoladas que se estendem até o período noturno.

Entre hoje e amanhã (26), a previsão do tempo Pedro Gomes também indica uma leve queda na temperatura, com máximas que caem pelo menos um grau, dos 30 º C registrados nesta quarta-feira (25).

Já no extremo oposto do mapa, a manhã de Natal que começou tranquila em Mundo Novo deve evoluir para um período da tarde e noite debaixo de muita chuva, com trovoadas isoladas em todo o município.

Mesmo que essa chuva faça os termômetros caírem hoje (25), com máximas que batem 28 e mínimas de 22º C, amanhã (26), sem qualquer possibilidade de chuva, a tendência observada deve ser uma elevação que pode fazer a temperatura atingir a casa de 30ºC.

Assine o Correio do Estado