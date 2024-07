Fies: Prazo para vagas remanescentes é prorrogado até 19 de julho

TURISMO

Município recebeu 132.979 turistas no primeiro semestre de 2024, frente a 142.147 em 2023

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 132.979 turistas no primeiro semestre de 2024, entre janeiro e junho.

O número é 16,39% menor em relação ao mesmo período do ano passado, quando 142.147 visitaram a cidade.

Conforme o levantamento , a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (36,64%), Paraná (10,89%), Mato Grosso do Sul (8,67%), Santa Catarina (8,44%), Rio de Janeiro (7,69%), Rio Grande do Sul (6,13%), Minas Gerais (5,40%), Distrito Federal (2,22%), Goiás (1,13%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (54,03%), Sul (27,15%), Centro-Oeste (13,63%), Nordeste (3,83%) e Norte (1,37%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países do Paraguai (1,69%), Alemanha (0,64%), Holanda (0,61%), Estados Unidos da América (0,60%), Argentina (0,45%), França (0,44%), entre outros.

Do total de turistas que visitaram Bonito e região em junho, 13,57% desembarcaram pelo aeroporto. O mês com maior número de desembarques é janeiro (3.572), seguido de fevereiro (2.160), junho (1.852), março (1.824), abril (1.815) e maio (1.810).

Fonte: OTEB

Confira o número de visitantes que Bonito recebeu no mês de junho dos anos de 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015:

JUNHO/ANO NÚMERO DE TURISTAS 2015 10.126 2016 10.347 2017 9.556 2018 7.955 2019 11.154 2020 0 2021 8.951 2022 15.273 2023 16319 2024 *** 13.645 ***

Por outro lado, os pontos turísticos receberam mais visitas neste ano do que no ano passado, mesmo com menor número de visitantes.

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 417.065 visitas neste ano, frente a 414.999 no primeiro semestre do ano passado. O aumento é de 3%. A taxa de ocupação dos hotéis em junho foi de 31%.

O Correio do Estado entrou em contato com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para reposta.

BONITO

Bonito, cidade localizada a 297km de Campo Grande, é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$70,00 a R$1.900,00.