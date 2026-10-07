Figueirão terá quase R$ 9,5 milhões em obras de pavimentação e drenagem

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Com menos de 4 mil habitantes, Figueirão deverá receber um investimento de R$ 9,46 milhões em obras de infraestrutura urbana. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou licitação para execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município.

A Concorrência Eletrônica foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (7) e tem valor estimado em R$ 9.462.221,29 e será realizada no dia 26 de outubro. O critério para escolha da empresa responsável será o de menor preço, com disputa aberta e execução por empreitada por preço unitário.

O montante chama atenção diante do tamanho de Figueirão. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 3.790 habitantes em 2026. No Censo de 2022, eram 3.539 moradores, distribuídos por um território de 4,8 mil quilômetros quadrados, o que resulta em uma das menores densidades demográficas do Estado, de 0,73 habitante por km².

Considerando apenas como referência a população estimada atualmente, o valor previsto na licitação equivale a cerca de R$ 2,5 mil por habitante. Isso não significa que o recurso será distribuído entre os moradores, mas dimensiona o peso do investimento em infraestrutura para uma cidade de pequeno porte.

A obra deverá contemplar tanto a pavimentação de ruas quanto a implantação de estruturas para drenagem das águas das chuvas. O edital não detalha, no aviso de lançamento, quais vias serão contempladas nem a extensão total que receberá as intervenções. Essas informações constam nos documentos técnicos que acompanham a concorrência.

A licitação está vinculada ao Processo Administrativo e será conduzida de forma eletrônica pela Diretoria de Licitação de Obras da Agesul, conforme as regras da Lei Federal, a nova Lei de Licitações.

Laguna Caarapã

No mesmo dia, a Agesul também realizará uma segunda concorrência voltada à infraestrutura urbana no interior de Mato Grosso do Sul. Desta vez, o investimento previsto chega a R$ 9.831.347,84.

A Concorrência Eletrônica nº 130/2026 prevê obras de controle de erosão urbana e urbanização em Laguna Carapã. A sessão está marcada para as 10h30 do dia 26 de outubro, uma hora depois da abertura da disputa referente às obras de Figueirão.

Assim como na primeira concorrência, vencerá a proposta de menor preço, em modo de disputa aberto e com execução por empreitada por preço unitário.



Somados, os dois processos lançados pela Agesul representam R$ 19,29 milhões em investimentos previstos em infraestrutura urbana nos municípios de Figueirão e Laguna Carapã.