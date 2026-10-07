Operação prende 4 investigados no sequestro de informante da polícia

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Uma nova etapa da Operação Trilha de Hermes resultou na prisão de quatro foragidos, na manhã desta quarta-feira (7). Os suspeitos são investigados por participarem de um grupo criminoso envolvido com a prática de tráfico de drogas e crimes violentos na região de Itaquiraí. Os quatro mandados de busca e apreensão domiciliar foram em endereços nos municípios de Itaquiraí e Naviraí.

Um dos principais fatos investigados envolve o sequestro e possível homicídio de Aldevan Pontes de Jesus, que teria sido torturado e até o momento não foi encontrado. O homem de 32 anos utilizava tornozeleira eletrônica e foi identificado por integrantes do grupo criminoso como suposto informante da polícia.

Os policiais acreditam que esse foi o motivo do sequestro. O sinal do equipamento de monitoramento foi perdido na zona rural de Itaquiraí.

Os quatro presos, na manhã desta quarta-feira, eram procurados desde o dia 9 de março deste ano, quando foi deflagrada a 2ª fase da operação. Na ocasião, os investigados não foram localizados e permaneceram foragidos. De acordo com a Polícia Civil, recentemente, informações de inteligência indicaram que eles teriam retornado à região e passado a manter vínculos com novos imóveis.

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e da Delegacia Regional de Polícia de Naviraí (DRP), com apoio do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), participaram da ação.

As buscas também tiveram como objetivo a localização e apreensão de aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos, documentos, armas, munições e outros objetos que possam guardar relação com os fatos investigados.

Após as prisões, os quatro foram encaminhados à unidade policial local, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. As investigações permanecem em andamento.

Antecedentes

A apuração conduzida pela DEFRON e pela Delegacia Regional de Naviraí, com apoio do DOF, permitiu identificar a existência de uma organização criminosa armada, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas.

Essas diligências resultaram na deflagração da 1ª fase da operação, em 2 de dezembro de 2025, quando foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca domiciliar, com apreensão de armas, veículos e outros objetos.

Pistola calibre .380 apreendida na 2ª fase

Na 2º fase, deflagrada no dia 9 de março de 2026, foram cumpridos oito mandados de busca domiciliar, além de mandados de prisão preventiva contra investigados apontados como participantes do sequestro e da possível morte da vítima.

Durante as buscas, uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Com ela, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 e munições de diversos calibres. A mulher afirmou ser proprietária da arma e alegou mantê-la para segurança pessoal.

Também foram apreendidos diversos aparelhos celulares e uma caminhonete que pode ter sido utilizada em ações relacionadas ao grupo criminoso.