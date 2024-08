Fiocruz aponta queda em casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em MS

Dados divulgados pela Infogripe mostram que Mato Grosso do Sul mantém uma redução de 95% no número de casos de SRAG - Arquivo/ Correio do Estado

Dados divulgados nesta sexta-feira (2) pela Infogripe mostram que Mato Grosso do Sul mantém uma redução de 95% no número de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). A pesquisa abrangeu o período entre as semanas de 21 a 27 de julho."

Em algumas regiões, como o Pantanal sul-mato-grossense e a microrregião de Três Lagoas, foi observado um aumento nos casos de SRAG.

De acordo com os dados da Infogripe, o estado tem apresentado uma constante queda no registro de novos casos ao longo dos últimos dois meses. No entanto, o boletim não fornece números absolutos, apresentando apenas tendências para cada unidade federativa.

Analisando os números regionais, os municípios da microrregião de Três Lagoas mostraram um crescimento de 75% nos casos de síndrome respiratória aguda. Os números absolutos não foram divulgados.

Em Corumbá, a situação é ainda mais preocupante devido às queimadas no Pantanal.

Segundo o mapa, a microrregião de Corumbá, mostra tendência de crescimento em casos de síndrome respiratória aguda de 95%.

No país, o vírus sincicial respiratório (VSR) está em constante mudança, em alguns estados como Santa Catarina e Roraima, mostram indícios de crescimento.

Divulgação/ Infogripe



Covid-19 no país

Olhando em território nacional, o Boletim da Infrogripe mostrou nas últimas semanas, que na região norte do país (Amazonas), alguns estados do nordeste e São Paulo, apresentaram mais hospitalizações.

Apesar do aumento de casos nessas regiões, as internações se mantêm baixas em comparação com os dados de outros meses.



Resumo epidemiológico nacional

Em 2024, já foram notificados 104.734 casos de Srag em todo Brasil; sendo que 51.108, tiveram resultado positivo para alguns vírus respiratórios. Ainda conforme os dados, 40.247 foram negativos e 7.555 estão em análise.



