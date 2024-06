Fogo ameaça rodovias pelo Pantanal sul-mato-grossense

Pelo menos desde o fim de maio o trabalho no combate a incêndios florestais no Pantanal segue intenso, sendo que as chamas destroem desde a fauna e flora, até mesmo estruturas indispensáveis para esse bioma turístico, e inclusive rodovias.

É o que aponta o balanço mais recente divulgado pela Diretoria de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, com base nos trabalhos deste último sábado (22), quando mais um novo foco na BR-262 foi identificado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda na manhã de ontem (22) os militares foram enviados para combater esse novo foco, identificado na BR-262, sendo que até o período noturno os agentes ainda atuavam no trecho.

Informações apontam que, já durante a noite, uma guarnição dos Bombeiros foi levada para o ponto próximo ao km 700 da rodovia, onde os agentes trabalhavam no combate ao fogo com apoio de fazendeiros locais.

Nessa rodovia, a qual é o principal acesso para Corumbá, o vento em direção da BR joga a densa coluna de fumaça para os trechos da 262 que, consequentemente, atrapalha a visão dos motoristas.

Ainda, os bombeiros evidenciam que em Santa Rita do Pardo (MS) os militares também tiveram que extinguir um foco de incêndio que ameaçava um trecho da rodovia local.

Nesse ponto, as chamas chegaram às margens do km 190 da rodovia MS-040, com o trabalho de combate sendo feito também com apoio de fazendeiros locais.

Fronteira

Mais recente, o Correio do Estado abordou que, até mesmo as queimadas no Pantanal de Mato Grosso podem cruzar divisa com Mato Grosso do Sul, com deslocamento de equipes ainda no dia 16 para o ponto da Barra do Rio São Lourenço.

Conforme os bombeiros, esse foco de incêndio, distante cerca de 14 km da divisa com o Mato Grosso do Sul, foi detectado por satélite na Sala de Situações que fica baseada em Campo Grande (MS).

Ainda, esse monitoramento é acompanhado também por Guarnições da Base Avançada do Redário e Base Avançada São Lourenço, além do emprego de drones que permitem vistoria constante nas missões.

Animais e aeronaves

Entre as medidas que mais chamaram atenção recentemente nesse combate aos incêndios, são a mobilização do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado-Pantanal (GRETAP) e o emprego de aeronaves no trabalho de extinção das chamas.

Enquanto o Gretap mobiliza veterinários e biólogos para salvar animais atingidos pelos incêndios, as aeronaves servem como "braço" de apoio para resposta rápida aos incêndios, levando o combate aos locais de difícil acesso por terra ou água.

