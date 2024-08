Fogo na Pousada Caiman encerra atividades hoteleiras por dois meses

Caiman Pantanal une a pecuária, o ecoturismo e a geração de conhecimento pelos projetos de conservação, em aproximadamente 53 mil hectares de área no meio do bioma - Reprodução/Caiman Pantanal

No município de Miranda, no Mato Grosso do Sul, a propriedade da Pousada Caiman - considerada um "oásis de 53 mil hectares de natureza preservada no coração do Pantanal" - foi atingida no último fim de semana pelas chamas que afligem o bioma e, por conta disso, irá encerrar suas atividades por cerca de dois meses.

Segundo comunicado emitido pela Estância, pelo menos 80% da área da propriedade foi queimada se somado o último episódio com o incêndio que atingiu a fazenda ainda no mês passado.

Em nota, eles apontam que levam em seu ideal a conservação da fauna e flora como prioridade, informando para os clientes e turistas - que chegam ao Pantanal sul-mato-grossense vindos de todas as partes do mundo - que a reabertura deve acontecer no dia 29 de setembro.

"Pelos próximos dois meses, portanto, vamos fechar nossa operação hoteleira e, assim, focar nossos esforços na recuperação desta biodiversidade tão fundamental ao planeta", expõe o empreendimento em comunicado.

Se dizendo "otimistas apesar da tragédia", o grupo se vê motivado para "fazer o que for preciso para transformar a situação", já que lidar com os ônus dos incêndios florestais não é novidade para o Pantanal em si, nem mesmo para a Estância Caiman.

"A pausa, para nós, é uma oportunidade de melhorar, relembrar o sonho que nos trouxe até aqui e reafirmar nosso compromisso com a conservação. Foi assim no incêndio de 2019, na pandemia e em outras ocasiões", afirmam.

Ainda, eles apontam que um grupo de especialistas, com biólogos e cientistas, foi montado para implementar as ações de recuperação, que esse momento também servirá para melhoria da estrutura local.

Caiman Pantanal

Sendo um ciclo com três principais pontos, que buscam gerar menos impacto enquanto aumentam a produtividade, a Caiman Pantanal une a pecuária, o ecoturismo e a geração de conhecimento pelos projetos de conservação, em aproximadamente 53 mil hectares de área no meio do bioma.

Na pecuária é desenvolvido o gado de corte, enquanto o ecoturismo de quase três décadas oferta acomodações exclusivas no Pantanal; e diversos projetos são apoiados com foco de proteção do bioma, sendo:

Onçafari

Instituto Arara Azul

Projeto Papagaio-Verdadeiro

Projeto Tapirapé

Também, mais de um décimo do território da Caiman é ocupado pela Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) batizada de Dona Aracy, que é inacessível a visitantes por seus habitats protegidos.

Em conclusão, o grupo, que está aberto a doações, diz que a ajuda pode ser feita para as frentes que agem, junto de iniciativas, para reabilitação da fauna pantaneira nesse momento de adversidade trazida pelo fogo.

"Se você quiser colaborar com a Caiman e, consequentemente, com tudo o que acontece em prol do nosso bioma, continue visitando o Pantanal. Para nós, a mensagem é clara: a gente só preserva aquilo que conhece e o bioma precisa de cada vez mais pessoas contando ao mundo sobre seu potencial"



