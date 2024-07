Tempo muda e semana terá frio e chuva em Mato Grosso do Sul

A previsão para a semana indica mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul, já a partir desta segunda-feira (8). O tempo quente e seco deve dar lugar ao frio e chuva.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o avanço de uma frente fria deve favorecer a queda nas temperaturas e a probabilidade para chuvas, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado.

Essa situação atmosférica é devido a atuação de sistemas meteorológicos transientes, ou seja, uma nova e intensa frente fria aliada ao retorno de umidade no Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, devido ao declínio de temperatura, válido para 65 municípios de Mato Grosso do Sul.

Conforme o alerta, vigente a partir das 18h deste domingo (7), há leve risco à saúde com o declínio entre 3°C e 5°C nas temperaturas.

Em alguns municípios, especialmente os da região sul, as temperaturas mínimas podem ficar abaixo de 5°C.

O tempo fica mais instável a partir de terça-feira (9), com previsão de chuva em praticamente todas as regiões e risco de chuva forte no centro sul e leste do Estado. Segundo o Cemtec, os acumulados devem ficar entre 30 e 125 milímetros.

Em Campo Grande, na segunda-feira, as temperaturas oscilam entre 12°C e 20°C. O dia deve ser muita nebulosidade, com possibilidade de chuvas isoladas.

No decorrer da semana, o frio se intensifica, com mínima prevista de 10°C. Com a possibilidade de chuvas em todos os dias, a umidade relativa do ar, que estava em índices considerados estado de atenção, sobe para uma média de 50%, aliviando a secura das últimas semanas.

Pantanal

No Pantanal, que vem sofrendo com incêndio histórico, a previsão do tempo indica uma trégua das altas

temperaturas e do tempo extremamente seco, que favorece a propagação do fogo.

Entre os dias 9 e 13 de julho, há probabilidade de chuva na região, assim como queda nas temperaturas, com mínima de 12°C e máxima de 26°c.

O Cemtec afirma, em nota, que essas condições climáticas podem ser um fator importante para amenizar o tempo seco na região e, consequentemente,os focos de calor.

Contudo, os volumes de chuva previstos, não serão suficientes para reverter o cenário de forte escassez hídrica na região.