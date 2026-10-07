Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

AÇÃO MPMS

Presidente do hospital de Sidrolândia é alvo de operação do Gaeco

Hospital beneficente já foi alvo do MPMS, em novembro do ano passado, por desvio de R$ 5,4 milhões em recursos públicos

João Pedro Flores

07/10/2026 - 08h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) amanheceu na casa de Jacob Meeuwis Breure, presidente do Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa, em Sidrolândia. Além dele, a contadora da instituição também é alvo da operação na manhã desta quarta-feira (7).

Viaturas do Gaeco foram flagradas em frente ao residencial na Avenida Dorvalino dos Santos. O número de mandados que estão sendo cumpridos não foi divulgado até o momento.

Em novembro do ano passado, o hospital foi alvo da Operação Dirty Pix, deflagrada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc). Na ocasião, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Sidrolândia e Manaus (AM).

A Operação Dirty Pix identificou desvio milionário em recursos públicos do hospital beneficente de Sidrolândia. No município sul-mato-grossense, entre os alvos estavam cinco vereadores e ex-vereadores, dois secretários e a vice-prefeita Cristina Fiuza (MDB).

Conforme apurou a investigação, foi identificado um desvio de R$ 5,4 milhões em recursos públicos destinados ao Hospital Elmíria Silvério Barbosa, dinheiro que foi repassado pelo governo do Estado ao Executivo Municipal para a compra de um aparelho de ressonância magnética e um autoclave hospitalar. 

Porém, parte dessa verba foi desviada, segundo o MPMS, pela administração do hospital, em conjunto com a empresa fornecedora, que seria a Pharbox Distribuidora Farmacêutica de Medicamentos, a qual também pagou vantagens indevidas a parlamentares. 

“De acordo com os elementos colhidos, a empresa fornecedora realizou diversas transferências mediante Pix, diretamente ou por intermédio de terceiros, ao presidente do Hospital e aos vereadores envolvidos”, concluiu o MPMS naquela época.

CAMPO GRANDE

Estado vai construir batalhão da PM em região dominada pelo tráfico

Certame está na fase de conclusão de licitação

07/10/2026 09h25

Compartilhar
Área próxima ao Estádio Guanandizão, onde a nova sede do Batalhão será construída

Área próxima ao Estádio Guanandizão, onde a nova sede do Batalhão será construída MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), vai instalar a nova sede do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) na avenida Ernesto Geisel, esquina com a rua dos Andes, próximo ao Ginásio do Guanandizão, na vila Nhanhá, em Campo Grande.

A região é popularmente conhecida como uma das áreas mais violentas da Capital e ganhou fama por conta do intenso tráfico de drogas, sendo chamada de “cracolândia de Campo Grande”.

A escolha para instalação do BPMTran nesse local foi estratégica, levando em consideração a necessidade de ampliar a presença da polícia e reforçar a segurança em uma região considerada sensível da Capital.

A implantação da nova unidade deverá contribuir para o fortalecimento do policiamento ostensivo e do patrulhamento de trânsito

O projeto de construção está na fase de conclusão de licitação. Aviso de Reabertura de Proposta foi publicado nesta quarta-feira (7) no Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

Foram convocadas empresas que participam da licitação, como a Engemaf Construções LTDA, que apresentou proposta de R$ 5.803.000,00 - 7,6% a menos do que era orçado (R$ 6.243.809,92) inicialmente.

A empresa está instalada em Campo Grande e presta serviços de construção de edifícios, rodovias, obras de urbanização, terraplenagem, instalações hidráulicas, pintura e serviços de engenharia.

A sessão será reaberta nesta quinta-feira (8), às 9h30min, no site da Agesul, para divulgação da análise de proposta e manifestação do recurso.

Confira o trecho redigido em Diário Oficial:

Área próxima ao Estádio Guanandizão, onde a nova sede do Batalhão será construída

Atualmente, o BPMTran está localizado na rua Barão do Rio Branco, 2.760, Centro, em uma área que pertence a Prefeitura de Campo Grande. A área será destinada à construção do futuro Fórum Criminal, por isso haverá a transferência de sede para a Nhanhá.

INFRAESTRUTURA

Figueirão terá quase R$ 9,5 milhões em obras de pavimentação e drenagem

Licitação lançada pela Agesul prevê intervenções em diversas ruas do município, que tem população estimada em 3,8 mil habitantes

07/10/2026 09h15

Compartilhar
Obras de pavimentação e drenagem previstas para Figueirão terão investimento estimado em R$ 9,46 milhões

Obras de pavimentação e drenagem previstas para Figueirão terão investimento estimado em R$ 9,46 milhões Divulgação

Continue Lendo...

Com menos de 4 mil habitantes, Figueirão deverá receber um investimento de R$ 9,46 milhões em obras de infraestrutura urbana. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou licitação para execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do município.

A Concorrência Eletrônica foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (7) e tem valor estimado em R$ 9.462.221,29 e será realizada no dia 26 de outubro. O critério para escolha da empresa responsável será o de menor preço, com disputa aberta e execução por empreitada por preço unitário.

O montante chama atenção diante do tamanho de Figueirão. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 3.790 habitantes em 2026. No Censo de 2022, eram 3.539 moradores, distribuídos por um território de 4,8 mil quilômetros quadrados, o que resulta em uma das menores densidades demográficas do Estado, de 0,73 habitante por km².

Considerando apenas como referência a população estimada atualmente, o valor previsto na licitação equivale a cerca de R$ 2,5 mil por habitante. Isso não significa que o recurso será distribuído entre os moradores, mas dimensiona o peso do investimento em infraestrutura para uma cidade de pequeno porte.

A obra deverá contemplar tanto a pavimentação de ruas quanto a implantação de estruturas para drenagem das águas das chuvas. O edital não detalha, no aviso de lançamento, quais vias serão contempladas nem a extensão total que receberá as intervenções. Essas informações constam nos documentos técnicos que acompanham a concorrência.

A licitação está vinculada ao Processo Administrativo e será conduzida de forma eletrônica pela Diretoria de Licitação de Obras da Agesul, conforme as regras da Lei Federal, a nova Lei de Licitações.

Laguna Caarapã

No mesmo dia, a Agesul também realizará uma segunda concorrência voltada à infraestrutura urbana no interior de Mato Grosso do Sul. Desta vez, o investimento previsto chega a R$ 9.831.347,84.

A Concorrência Eletrônica nº 130/2026 prevê obras de controle de erosão urbana e urbanização em Laguna Carapã. A sessão está marcada para as 10h30 do dia 26 de outubro, uma hora depois da abertura da disputa referente às obras de Figueirão.

Assim como na primeira concorrência, vencerá a proposta de menor preço, em modo de disputa aberto e com execução por empreitada por preço unitário.

Somados, os dois processos lançados pela Agesul representam R$ 19,29 milhões em investimentos previstos em infraestrutura urbana nos municípios de Figueirão e Laguna Carapã.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3798, terça-feira (06/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3798, terça-feira (06/10)

2

Mais de 200 aposentados podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande
Previdência Municipal

/ 18 horas

Mais de 200 aposentados podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande

3

Governo de MS cria feriadão em outubro e servidor terá 4 dias de folga
descanso

/ 1 dia

Governo de MS cria feriadão em outubro e servidor terá 4 dias de folga

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7136, terça-feira (06/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7136, terça-feira (06/10)

5

IMPCG adota aberração e nega aposentadoria alegando excesso de idade
contradição

/ 22 horas

IMPCG adota aberração e nega aposentadoria alegando excesso de idade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 5 dias

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 29/09/2026

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina