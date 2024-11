"Golpe do falso médico", hospital faz alerta sobre cobranças indevidas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) divulgou um alerta nesta terça-feira (19), sobre o uso do nome de falsos médicos para aplicar golpes nas famílias de pacientes.

“O HU informa que todos os serviços prestados à população são 100% gratuitos, seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Não há nenhuma cobrança por consultas, exames ou procedimentos realizados na instituição”, informam.

No comunicado, a instituição explica que recentemente, receberam denúncias de que golpistas estão se passando por médicos e solicitando dinheiro para a realização de exames e tratamentos, o que é uma prática ilegal e fraudulenta.

Ainda reforçam que o Humap-UFMS não solicita pagamentos de qualquer natureza e que tais abordagens não fazem parte dos procedimentos adotados pelo hospital.

“Pedimos à população que, ao receber qualquer solicitação de pagamento em nome do Humap-UFMS, entre em contato imediatamente com a Ouvidoria do hospital para denunciar essas ações criminosas”, ressaltam.

Como denunciar:

O Serviço de Ouvidoria está disponível no Humap-UFMS para receber denúncias e esclarecimentos por meio dos seguintes canais:

Horário de atendimento ao público:

De segunda a sexta-feira: 8h às 11h e das 13h às 16h.

8h às 11h e das 13h às 16h. Localização: Avenida Senador Filinto Muller, 355, CEP 79080-190 - Campo Grande/MS

Avenida Senador Filinto Muller, 355, CEP 79080-190 - Campo Grande/MS Sala da Ouvidoria localizada no bloco administrativo, piso térreo, próximo à área de convivência.

E-mail: [email protected]

[email protected] Telefone: (67) 3345-3380

(67) 3345-3380 Caixas de Manifestação: distribuídas nas enfermarias, ambulatórios e recepções do hospital.

distribuídas nas enfermarias, ambulatórios e recepções do hospital. Plataforma Fala.BR: registro de manifestações pelo link ou QR Code disponível.

Contamos com o apoio de todos para que golpistas não continuem prejudicando cidadãos.

Outros golpes em MS

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran - MS) emitiu uma nota também no início deste mês para alertar os condutores para um golpe que vem sendo aplicado no estado, utilizando o nome do órgão, via SMS.

A dinâmica do golpe consiste em uma mensagem que afirma que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do contatado entrou em processo de suspensão. Na sequência, há um "saiba mais" seguido do link de uma página que imita o portal do governo federal (gov.br).

Ao preencher os dados para fazer a consulta, o site mostra dados pessoais da vítima, seguido de supostas informações de infrações que teriam sido cometidas pelo condutor, bem como os valores de multa a serem pagos, além de um campo com a opção "regularizar".

Até o momento, não há registro de quantas pessoas já caíram no golpe em Mato Grosso do Sul. Os primeiros casos surgiram em Nova Andradina, onde cerca de dez pessoas relataram ter recebido a mensagem, e pelo menos duas chegaram a efetuar o pagamento, com valores de R$ 119 e R$ 193.

Como evitar cair em golpes de SMS?

Algumas das recomendações para evitar cair em golpes via mensagem, são:

Não clicar em links enviados por SMS: os links enviados por criminosos podem ser diferentes do site oficial ou estar camuflados;

Verificar se o número de telefone é conhecido: pesquisando na internet, é possível identificar se o número em questão pertence a alguma instituição;

Verificar se a mensagem tem erros de gramática e ortografia: mensagens de criminosos costumam ter erros de português;

ter erros de português; Não fornecer informações pessoais por telefone ou SMS: instituições financeiras e aplicativos de pagamento não pedem informações pessoais por SMS;

pedem informações pessoais por SMS; Denunciar o golpe às autoridades: é recomendado procurar a polícia em caso de golpes, para fazer o registro do Boletim de Ocorrência. Órgãos de proteção ao consumidor e a empresa utilizada para o golpe também devem ser contatados.

