Google e Governo Federal unem forças para expandir o acesso ao Ligue 180

Buscando auxiliar ainda mais as vítimas de violência doméstica no acesso às plataformas de pesquisa, o Governo Federal e o Google firmaram, nesta quinta-feira (10), uma grande parceria que pode ajudar essas vítimas a acessar os serviços da Central de Atendimento à Mulher, que é o 180.

O acesso ao novo recurso é o seguinte: quando a pessoa usar a plataforma do Google para pesquisar termos relacionados à violência contra a mulher, como “ajuda”, “violência contra a mulher” e “ajuda violência doméstica”, os resultados da busca no Google mostrarão os canais de atendimento e links para a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, coordenada pelo Ministério das Mulheres.

De acordo com a coordenadora-geral do Ligue 180, Ellen dos Santos Costa, essa parceria com a empresa de serviços online é fundamental para auxiliar na divulgação do canal de atendimento às mulheres.

"É mais um passo importante para o enfrentamento à violência contra a mulher, sendo o Google um parceiro estratégico para potencializar a divulgação do Ligue 180 e suas formas de acesso”, afirmou.

Ela ainda destaca que as informações aparecerão no topo da pesquisa e todas elas serão confiáveis.

"Temos agora um grande reforço como ação de prevenção à violência e combate à desinformação, em que o buscador do Google estará fornecendo informações verificadas e confiáveis sobre o Ligue 180 no topo dos resultados de pesquisas relacionadas à violência contra a mulher”, ressaltou

Animada com a parceria com o governo federal, a líder de Parcerias Estratégicas de Impacto Social do Google na América Latina, Luisa Phebo, enfatizou que auxiliar as mulheres a encontrar suporte rápido é uma das missões da empresa.

“A violência doméstica é um grave problema social que requer uma resposta coletiva e, por isso, no Google continuamos trabalhando para disponibilizar essas ferramentas no Brasil e onde quer que estejamos presentes. Ajudar as vítimas a encontrar rapidamente um contato para suporte faz parte da nossa missão de tornar a informação universalmente acessível", explicou.

Central de Atendimento à Mulher

A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, coordenada pelo Ministério das Mulheres, é um serviço gratuito do Governo Federal que oferece informações sobre direitos e serviços, além de registrar e encaminhar denúncias de violência contra as mulheres. A Central funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo feriados.

Entre as ações lançadas desde o ano passado, estão o atendimento exclusivo via WhatsApp pelo número (61) 9610-0180, a retomada das capacitações para mais de 200 atendentes da Central, visando um atendimento humanizado e profissional, e o lançamento do Painel Ligue 180, com informações atualizadas sobre os mais de 2,5 mil serviços que compõem a Rede de Atendimento à Mulher em situação de violência, entre outras ações.

Dados de feminicídio em MS

Segundo dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em Mato Grosso do Sul, neste ano foram registrados 24 vítimas de feminicídio até o momento. Ainda de acordo com os mesmos dados, 1743 foram vítimas de estupro no estado.

A maior parte das vítimas de estupro são crianças, com 807 casos, seguidas por adolescentes, com 603 registros. As mulheres representam uma grande parte das vítimas, com 1.524 casos apenas em 2024.

