Governador se reúne com ministro para acertar mudanças no leilão da rota da celulose

Correio do Estado

O governador Eduardo Riedel esteve em Brasília, nesta quarta-feira (18), reunido com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para tratar da Rota da Celulose, fundamental para o escoamento da produção do Estado.

Como noticiado pelo Correio do Estado, no último dia 2, nenhuma empresa do setor de logística apresentou propostas ao projeto que previa o investimento de cerca de R$ 9 bilhões, nos próximos 10 anos, em trechos de duas rodovias federais e três estaduais em Mato Grosso do Sul.

Do valor previsto, R$ 6 bilhões seriam destinados a melhorias na infraestrutura e ampliação de capacidade (Capex), enquanto R$ 3 bilhões seriam aplicados em investimentos operacionais. A concessão seria válida por 30 anos.

Foram colocadas em leilão as seguintes rodovias: MS-040, MS-338, MS-395, BR-262 e BR-267. No entanto, não houve nenhum interessado.

Flexibilização do edital



Segundo apuração da reportagemdo Correio do Estado, o governador Eduardo Riedel, inicialmente, teria se negado a flexibilizar o edital, mas posteriormente adotou uma postura mais conciliadora.

Para avançar nesse processo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) promoveu uma audiência pública na Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), com o objetivo de elaborar um contrato mais atrativo para a rodovia federal BR-163, no trecho que corta todo o Estado, de Norte a Sul.

Reunião em Brasília



Após a conversa com o ministro Renan Filho, o governador saiu confiante, destacando a importância da parceria com o Governo Federal para projetos essenciais no Estado.

“Saímos bastante animados da reunião e, assim, vamos cada vez mais atrair capital e empresas de fora para viabilizarmos uma nova infraestrutura no Estado, contando com a coordenação do nosso Escritório de Parcerias Estratégicas", destacou Riedel.

Estiveram presentes na reunião a secretária Especial de Parcerias Estratégicas do Estado de Mato Grosso do Sul, Eliane Detoni, e demais integrantes do Ministério dos Transportes.

Malha Oeste



A proposta de relicitação da ferrovia pode ser apresentada à iniciativa privada em um próximo leilão. A linha abrange os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, totalizando mais de 1.600 quilômetros, entre as cidades de Corumbá e Mairinque (SP).

Tanto a Suzano quanto a Eldorado apresentaram projetos para realizar trechos da ferrovia. A ideia é agilizar o escoamento da produção no trecho entre Três Lagoas e Aparecida do Taboado (SP), ponto onde seriam feitas conexões entre as Malhas Oeste e Paulista, até chegar ao Porto de Santos.

** Daiany Albuquerque e Alison Silva

