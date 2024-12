Guia registra encontro com sucuri, a gigante do Pantanal de MS; veja o video - Reprodução Redes Sociais

O guia de pesca esportiva Lucas Cabanha, de 34 anos, natural de Três Lagoas e amante da pescaria, teve uma surpresa ao encontrar um dos maiores predadores do Pantanal, uma sucuri, durante um passeio de barco com a família no rio Sucuriú.

Em conversa com a reportagem do Correio do Estado, ele relatou que sua família possui um rancho na região. A paixão pelo convívio com a natureza resultou em trabalho, e hoje Lucas administra um negócio de pesca esportiva.

Cabanha contou que é comum avistar cervos, antas, capivaras e jacarés, mas nunca havia cruzado com uma sucuri.

“A sucuri era um encontro que eu queria ter há muito tempo. Eu fui a Bonito em 2022 e não tive a oportunidade de encontrá-la lá. Nem a sucuri, nem a onça. Sou doido para ver uma onça também”, contou Lucas.- No vídeo registrado com cuidado para respeitar a distância do animal - que, pelas imagens, é possível notar que havia se alimentado -, o guia estimou que a sucuri tinha cerca de cinco ou seis metros.

“Eu subi no barranco e dava para ver melhor. É como eu falo no vídeo: não pode incomodar o bicho, não pode nem chegar muito perto. Tentei não incomodar, não assustar. Se ela se mexesse, eu ia sair de perto.”

Lucas explicou que um dos mecanismos de defesa da sucuri, após se alimentar, é regurgitar a presa. Por isso, ele teve o cuidado de ser silencioso e evitar a aproximação excessiva para não incomodar o animal.

O encontro ocorreu no dia 25 de dezembro, um verdadeiro presente natalino. Na ocasião, ele estava com quatro familiares no barco, entre eles uma pessoa que vive em uma fazenda em Ribas do Rio Pardo e nunca havia passeado de barco.

A experiência de avistar a gigante predadora dos rios do Pantanal deixou uma das tripulantes da embarcação com muito medo.

“A hora que vimos pela primeira vez, eu não quis nem chegar perto dela. Procurei entender primeiro o que estava acontecendo, se ela estava bem, morta ou viva, né? Fui aproximando o barco devagarzinho e entendemos que ela tinha se alimentado e estava fazendo a digestão.”

Conhecedor da região, Lucas fez questão de ressaltar que, no período da piracema, a pesca está proibida. Sobre a melhor época do ano para visitar o município, ele destacou que é possível visitá-lo o ano todo.

Ainda assim, segundo o guia turístico, a situação no entorno de Três Lagoas poderia ser melhor. Ele mencionou que, devido à depredação ambiental, o cenário tem se modificado.

“Devido à depredação causada pelo pescador profissional, extrativista, que acaba com tudo que vem pela frente, a gente não tem uma comunidade pesqueira tão grande assim”, frisou Lucas.

Integrante da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APTL), ele destacou que conseguem promover torneios de pesca que, atualmente, são um dos maiores do Brasil.

“São três dias de festa no balneário municipal, sempre levantando a bandeira da preservação e do turismo.”

