Homem é preso em flagrante após agredir mulher e sequestrar o próprio filho em Dourados

AGETRAN

Condutores devem redobrar atenção e planejar rotas alternativas

Com a famosa Festa da Padroeira se aproximando, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que algumas ruas foram interditadas desde a última segunda-feira (17), e seguirão desta forma, até quarta-feira, 3 de julho.

A Agetran também orienta condutores e pedestres, para que haja atenção redobrada nos locais de interdição e possam planejar rotas alternativas.

Confira as interdições:

Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Horário: Das 07h30 às 16h30

Local: Rua Armando De Oliveira entre a Avenida Afonso Pena e Rua Camapuã e Rua Camapuã entre a Rua Armando de Oliveira e Avenida Afonso Pena

Festa da Padroeira

O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza entre os dias 21 e 30 de junho a VII Festa da Padroeira, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lembrado pela igreja em 27 de junho.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é Padroeira de Mato Grosso do Sul e cinco cidades do estado: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.

Neste ano, o tema da festa será: "Maria nos diz: fazei o que Ele disser! (Jo 2,5)", mesma intenção que tem sido celebrada pelo Jubileu de Prata em comemoração aos 25 anos de elevação da igreja a Santuário.

Serão dez dias de celebrações especiais, além da festa social com atrações artísticas e praça de alimentação. A quermesse vai das 18h às 22h30, todos os dias.

A programação conta ainda com bênçãos e peregrinação com ciclistas e motociclistas, além de celebrações especiais de missas. A tradicional carreata este ano será no dia 30 de junho, domingo, às 8h.

Nas atrações musicais, haverá diversos cantores da região, como o Eco do Pantanal, Laço de Ouro, Olavo Netto, Grupo Chão Batido, Daran Júnior, entre outros.