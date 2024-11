Homem é preso por armazenar imagens de abuso sexual de crianças

Cidades

Número ultrapassa em quase 3 mil o total de estudantes do Mato Grosso do Sul que realizaram as provas do segundo dia do exame em 2023

Dos 51,1 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Mato Grosso do Sul, 34 mil (66%) participaram das provas realizadas no domingo (10), conforme dados do Ministério da Educação. Esse número representa um aumento de quase 3 mil candidatos em comparação com o total de inscritos que participaram do segundo dia de provas do Enem em 2023, quando 31,3 mil alunos compareceram.

Normalmente o índice de presença no segundo dia de provas é menor do que no primeiro em todo o país. No dia 3 de novembro - primeiro dia de exame, com a prova de redação e a avaliação de linguagens, 36,4 mil (71,2%) candidatos sul-mato-grossenses estiveram presentes, enquanto em 2023, esse total foi de 33,4 mil.

Neste ano, o Enem registrou mais de 4,32 milhões de inscrições em nível nacional, superando o total de inscritos dos últimos dois anos, quando em 2023 foram 3,93 milhões e em 2022 (3,47 milhões). Da mesma maneira, o índice de participação foi maior em 2024 tanto no primeiro quanto no segundo dia de provas, em comparação com os anos anteriores.

Ainda em âmbito nacional foram 3,15 milhões de estudantes (73,4% do total, frente a 71,9% em 2023) realizaram a prova no primeiro dia (3/11), enquanto 2,98 milhões participaram do segundo dia de exame (10/11).

Gabarito e resultado

Os gabaritos e os Cadernos de Questões oficiais do Enem 2024 serão publicados na próxima semana. Já os resultados finais serão divulgados em 13 de janeiro de 2025.

Escolas públicas

O Enem 2024 teve uma ampla participação de alunos concluintes do ensino médio da rede pública, com uma taxa de adesão de 94%, o que representa 1,66 milhão de inscritos. Esse número é significativamente superior ao dos anos anteriores: em 2023, 58% (1,18 milhão de estudantes) participaram, enquanto em 2022 a adesão foi de 48%.

Entre as 27 unidades federativas, 14 alcançaram 100% de inscrição dos concluintes da rede pública. No Rio Grande do Sul, 89% dos estudantes concluintes do ensino médio matriculados na rede pública estadual se inscreveram para o exame deste ano.

Reaplicação

O prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, é de 11 a 15 de novembro. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro.

Estados

O estado do Sergipe foi a Unidade da Federação com maior percentual de alunos presentes no primeiro dia de provas com participação de 78,9% dos 69.376 inscritos em 2024, o equivalente a 54.756 alunos no dia 3 de novembro. No segundo dia de provas, o destaque foi o Ceará, que apresentou 75,7% de participação entre os 250.388 inscritos: 189.592 alunos no Ceará fizeram a prova no domingo 10/11.