Pedagiada há 3,5 anos, MS-306 recebe 1º grande ivestimento

Suspeitos estariam agressivos, sob efeito de álcool no momento da ação e deverão responder por crime de incêndio além de pagar uma multa de R$11,2 mil

Três homens, de 21, 35 e 38 anos, respectivamente, foram presos em flagrante acusados de provocar incêndio em lavouras às margens de uma estrada que dá acesso ao distrito de Aerado, no município de São Gabriel do Oeste - localizado a 137 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado na tarde deste último domingo (22).

Conforme testemunhas, os suspeitos estariam agressivos, sob efeito de álcool no momento que iniciaram o incêndio na palhada de milho. Após a ação, as chamas atingiram duas propriedades rurais da região e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para outras áreas.

Os três homens foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de incêndio, em justificativa disseram que estavam ingerindo bebidas alcoólicas em um bar e decidiram ir à cidade de São Gabriel do Oeste pela estrada onde o fato ocorreu.

Além disso, cada um deles recebeu uma multa de R$ 11.280,00, referente ao uso ilegal de fogo em áreas rurais sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme preconiza o Decreto 6.514/2008 em seu Art. 58.

A Polícia Civil de São Gabriel do Oeste informou que a prisão preventiva dos envolvidos foi solicitada ao Poder Judiciário. Como consequência do ato, o fogo atingiu duas propriedades rurais, totalizando a destruição de 3,76 hectares de área agropastoril.

Segundo dados do Climatempo, o calor deve persistir ao longo da semana, com clima seco e baixa umidade do ar, até a próxima quinta-feira (26), quando as temperaturas começam a ficar mais agradáveis.

Ainda segundo a Climatempo, o bloqueio atmosférico persiste no Centro-Oeste do país, elevando as temperaturas entre 5º a 10ºC acima da média e aumentando o alerta de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Com isso, a região central do Brasil continua seca, sob uma massa de ar quente que impede a formação de nuvens carregadas e dificulta a passagem de frentes frias.

Até quinta-feira (26), em Campo Grande, as temperaturas podem atingir até 39ºC. Em Cuiabá, a máxima deve chegar a 43ºC, enquanto em São Paulo, os termômetros devem registrar 36ºC.

Primavera deve ser a estação mais chuvosa deste ano em MS

Em Mato Grosso do Sul, a primavera trará chuvas mais regulares nos próximos três meses. De acordo com os dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), neste trimestre, as precipitações devem variar entre 400 e 500 milímetros na maior parte do estado.

Na região noroeste de MS, as chuvas variam entre 300 e 400 mm, enquanto a variação nas regiões sul, sudeste e nordeste é de 500 a 600 mm.

A tendência climática para esse período indica probabilidade de as chuvas ficarem dentro ou próximo da média histórica no Estado para o trimestre, seguindo um caminho oposto à tendência climatológica dos meses anteriores que indicavam precipitações abaixo da média.

Segundo o meteorologista do Cemtec-MS, Vinicius Sperling, a mudança no indicativo positivo de precipitação acontece após 12 meses seguidos de registros de chuvas abaixo da média nos modelos climáticos.

"É a primeira vez que nos últimos 10 a 12 meses os modelos dos mapas de projeção climáticos apontam para um cenário diferente do que vinha apontando, que era de chuvas abaixo da média. Os principais modelos de clima estão apontando para esse cenário mais otimista, de chuvas dentro da média, pelo menos, até outubro e novembro", informou.



