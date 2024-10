Homem envolvido em chacina com quatro mortos no RS é preso em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após uma longa investigação, equipes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em conjunto com os setores de investigação de Mato Grosso do Sul, capturaram em Campo Grande, nesta quinta-feira (31), um homem de 25 anos, acusado de participação de uma chacina que deixou quatro mortos no município de Rolante (RS).

O crime ocorreu no dia 1º de setembro, quando quatro homens foram executados a tiros em frente a um condomínio, no município localizado a 100 quilômetros de Porto Alegre (RS).

As vítimas do assassinato que chocou a população da simpática cidade de Rolante (RS), na região do Vale do Paranhana, a cerca de 100 quilômetros da capital, Porto Alegre (RS), são: Elias Vargas da Rosa (22 anos), Pablo Rafael Machado de Oliveira (23), Michael Rodrigo Emmerich (35) e Everton Danei Hadlich da Fonseca (40).

De acordo com as investigações, o suspeito foi forgido há mais de 30 dias após participar da chacina. Dias após o crime, outros cinco envolvidos foram presos em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Na manhã de hoje (31), o sexto envolvido na chacina foi capturado em Campo Grande por policiais da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa), em apoio à Polícia Civil do estado gaúcho, após um mandado de prisão preventiva.



Chacina com quatro mortes

Homens fortemente armados mataram quatro pessoas a tiros na madrugada do dia 1º de setembro, na pequena cidade de Rolante (RS). As vítimas estavam em uma calçada, em frente a um condomínio no bairro Rio Branco, quando foram atingidas.

O assassinato gerou grande repercusão na pacata cidade de aproximadamente 21,2 mil habitantes.

De acordo com informações da RBS, afiliada da Globo no RS, o assassinato ocorreu por volta das 4h, quando crimes armados com diversas armas de calibres diferentes dispararam mais de 120 tiros em direção às vítimas. A principal motivação para as mortes seria uma disputa pelo tráfico de drogas na região.

