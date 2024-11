Homem mata dois a tiros e morre atropelado em fazenda no Pantanal

Educação Superior

São vagas para a área de Educação Profissional e Tecnológica. Confira dicas para fazer a inscrição no processo seletivo

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para a seleção no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT).

São 16 vagas, e o curso será oferecido em Campo Grande. Cabe ressaltar que o processo seguirá o previsto em lei com relação aos estudantes cotistas.

Para participar, basta ter um diploma de nível superior em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Após realizar a inscrição, o interessado fará um exame que será aplicado no dia 23 de fevereiro de 2025.

Saiba como se inscrever

A inscrição pode ser feita até 20 de dezembro por meio do sistema da instituição (https://profept.selecao.net.br/informacoes/11). A taxa é de R$ 160.

Quem pode solicitar isenção?

Candidatos inscritos no Cadastro Único

Membros de famílias de baixa renda

O prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição vai até o dia 18 de novembro. O procedimento deve ser consultado no edital da seleção.

Processo de seleção

Os candidatos realizarão uma prova com 50 questões de múltipla escolha, que abordarão os seguintes temas:

Bases conceituais e históricas da Educação Profissional e Tecnológica

Metodologias de pesquisa

Teorias e práticas de ensino e aprendizagem

Ao participar da prova, o candidato deve escolher uma das linhas de pesquisa do programa:

Linha 1: Práticas educativas em Educação Profissional e Tecnológica

Linha 2: Organização e memórias de espaços pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica

As referências bibliográficas para preparação podem ser conferidas clicando aqui.

Aulas

As aulas do ProfEPT no instituto serão realizadas no Campus Campo Grande, toda segunda-feira, nos períodos matutino e vespertino.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo e-mail do IFMS: [email protected]. Mais informações estão disponíveis na página do curso por meio do link: (https://www.ifms.edu.br/campi/campus-campo-grande/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-educacao-profissional-e-tecnologica).

Cronograma

Processo de inscrição: até 20 de dezembro

Pedido de isenção da taxa: até 18 de novembro

Aplicação do exame: 23 de fevereiro de 2025

Divulgação do resultado: 18 de março

Início do ano letivo: previsão para 4 de março

Confira o Edital



