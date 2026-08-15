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Homicídio

Jovem de 26 anos é executado a tiros enquanto trabalhava em loja em MS

Matheus Pereira Alonso foi surpreendido pelo atirador dentro do estabelecimento em Naviraí; suspeito de 24 anos foi preso pouco depois e confessou o crime, conforme o boletim de ocorrência

Welyson Lucas

15/08/2026 - 10h01
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Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros enquanto trabalhava em uma loja de materiais de construção em Naviraí, na região sul de Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (14), e o suspeito foi preso pouco depois, escondido em uma área de vegetação.

A vítima foi identificada como Matheus Pereira Alonso. Conforme informações registradas no boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu por volta das 17h.

O suspeito, identificado como Diogo Santos da Silva, de 24 anos, teria entrado no estabelecimento e seguido diretamente em direção ao trabalhador.

Sem que houvesse, conforme as informações disponíveis, qualquer discussão momentos antes do ataque, o homem sacou uma pistola calibre 9 milímetros e efetuou disparos contra Matheus. Na sequência, deixou o comércio e fugiu.

Loja de materiais de construção onde Matheus Pereira Alonso, de 26 anos, foi morto a tiros enquanto trabalhava em Naviraí. Foto: Divulgação.

 

O número exato de tiros que atingiram o jovem não foi informado no registro policial. Matheus caiu dentro do próprio estabelecimento onde trabalhava.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento, mas, quando as equipes chegaram ao local, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no comércio.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. Equipes das polícias Militar e Civil também acompanharam os primeiros levantamentos e iniciaram as buscas pelo responsável pelo assassinato.

Suspeito encontrado em terreno baldio

Após o homicídio, policiais militares realizaram buscas pela região e montaram um cerco para tentar localizar o suspeito. Diogo acabou sendo encontrado escondido em meio à vegetação de um terreno baldio.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola apontada como a arma utilizada no assassinato. Conforme consta no boletim de ocorrência, o jovem confessou ter entrado na loja e matado Matheus.

Diogo Santos da Silva, de 24 anos, foi preso após o crime e, conforme o boletim de ocorrência, confessou ter matado Matheus.Foto: Reprodução.

 

Apesar da prisão e da confissão relatada no registro policial, a motivação para a execução ainda não foi esclarecida e deverá ser uma das principais linhas de apuração da Polícia Civil.

Diogo Santos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado por emboscada, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. A investigação deverá agora buscar esclarecer o que teria motivado o ataque e as circunstâncias que antecederam o assassinato.

VIOLÊNCIA INFANTIL

Pai é preso suspeito de espancar bebê de dois meses

Homem confessou ficar sem paciência com choro da criança e assumiu a agressão

15/08/2026 09h30

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Rio Verde News

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Um homem, de 31 anos, foi preso durante o início da noite da última quinta-feira (13), suspeito de espancar a filha, de apenas dois meses de vida. O caso aconteceu em Rio Verde de Mato Grosso, município localizado no centro-norte de Mato Grosso do Sul.

Segundo o site Rio Verde News, o bebê deu entrada no Hospital Geral Paulino Alves da Cunha (HGPAC) na quarta-feira (12) em estado grave. Com os exames médicos foram identificadas hemorragia cerebral e suspeitas de fraturas na região da cabeça.

Os profissionais suspeitaram do estado clínico da criança, por diversos motivos, entre eles por algumas lesões não aparentarem ser do dia.

Ao ouvir a versão inicial do homem para entender o que tinha acontecido, a equipe médica suspeitou do relato e características dos ferimentos, e então acionou o Conselho Tutelar de Rio Verde (MS), que levou o caso para a Polícia Civil do município.

Para os investigadores, o homem sustentou inicialmente a mesma versão que apresentou a equipe do hospital. Segundo o relato, durante o banho o bebê teria sofrido uma queda e o homem teria caído em sobre o bebê, o que provocou as lesões.

No entanto, posteriormente, ele admitiu ter agredido a criança por perder a paciência. Conforme o novo relato, ele disse que o bebê estaria chorando insistentemente e, por isso, ele perdeu a paciência e o agrediu.

Com a confissão, os policiais deram voz de prisão ao homem e o levaram preso em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Após audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em preventiva e o homem seguirá preso durante as investigações do caso.

A investigação apontou também, que o bebê estava sob cuidados do pai apenas, pois a mãe estava com outra criança, que necessitava de acompanhamento em uma unidade hospitalar.

O caso está registrado até o momento como maus-tratos e lesão corporal, previstos pelo artigo 136 e 129 do Código Penal.

Conforme a legislação, o crime de maus-tratos prevê aumento de pena quando a vítima é menor de 14 anos, com reclusão de dois a cinco anos como pena base, e maiores penalidades se os maus-tratos resultarem em lesão corporal grave ou morte. A lei prevê aumento de um terço em razão da idade da vítima.

A criança foi tranferida para uma unidade hospitalar de Campo Grande devido aos ferimentos e está internada.

A Polícia Civil está responsável pelo caso e ainda investiga circustâncias das lesões, dinâmica dos fatos, período exato em que ocorreram as lesões, bem como demais necessidades da investigação para esclarecer a situação.

Até o momento, as hipóteses das lesões anteriores a do dia é que teria ocorrido no domingo, mas a possibilidade ainda pode ser confirmada ou descartada pela equipe de investigação.

Violência infantil é crime. Denuncie no Disque 100, pelo Conselho Tutelar, 190 para Polícia Militar ou na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA).

Manutenção Urbana

Buracos fazem Prefeitura usar 100 toneladas de asfalto neste sábado em Campo Grande

Quatro equipes vão atuar em dez ruas da Vila Progresso; serviços devem continuar durante a semana e volume de asfalto utilizado pode aumentar.

15/08/2026 09h03

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Equipes trabalham na recuperação do asfalto durante mutirão de tapa-buracos em Campo Grande.

Equipes trabalham na recuperação do asfalto durante mutirão de tapa-buracos em Campo Grande. Foto: Divulgação Prefeitura de Campo Grande.

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A Prefeitura de Campo Grande mobilizou quatro equipes e prevê utilizar aproximadamente 100 toneladas de massa asfáltica em mais uma operação de tapa-buracos realizada neste sábado (15). Desta vez, os trabalhos estão concentrados na região da Vila Progresso, onde dez ruas foram incluídas no cronograma de manutenção.

O volume de material previsto para uma única região chama atenção e evidencia a dimensão do desafio enfrentado pelo município para manter as vias em condições adequadas de circulação.

Apesar dos sucessivos mutirões anunciados pela administração municipal, a necessidade de operações concentradas continua fazendo parte da rotina de manutenção da malha viária de Campo Grande.

Os trabalhos deste sábado alcançam as ruas Portugal, Ary Coelho de Oliveira, Estevão Capriata, Carlinda Tognini, Simon Bolívar, Thomas Edson, Aristóteles, São Cosme e Damião, Dona Dorinha de Figueiredo e Frei Henrique de Coimbra.

E as 100 toneladas previstas inicialmente não deverão ser suficientes para encerrar a intervenção.

A própria Prefeitura informou que os serviços continuarão ao longo da semana e que as equipes permanecerão na região até a conclusão dos trabalhos programados. Com isso, o volume total de massa asfáltica empregado deverá aumentar.

Apesar das operações de tapa-buracos, o serviço é uma solução pontual para um problema que se repete em diferentes regiões de Campo Grande.

Em vias onde o pavimento já apresenta desgaste acentuado, os remendos podem não resolver definitivamente a deterioração, fazendo com que novos buracos apareçam ou os trechos reparados voltem a apresentar problemas.

A situação reforça a necessidade de intervenções mais estruturais, como recapeamento e recuperação completa do pavimento, especialmente nas ruas mais comprometidas.

A Prefeitura não informou, no comunicado sobre a operação deste sábado, quantos buracos deverão ser fechados com as 100 toneladas, qual será a extensão total das vias recuperadas nem o custo específico da intervenção na Vila Progresso.

Manutenção em meio a pacote de R$ 280 milhões

O mutirão integra o Vira CG Infraestrutura, programa anunciado pela administração municipal com mais de R$ 280 milhões em investimentos. O pacote, porém, não é destinado exclusivamente à recuperação de ruas deterioradas.

O montante reúne recursos para drenagem, pavimentação, recapeamento, implantação de ciclovias e manutenção da malha viária.

Dessa forma, somente o valor global divulgado não permite dimensionar quanto efetivamente será direcionado às operações de tapa-buracos nem qual parcela será aplicada em soluções mais estruturais, como o recapeamento completo de vias.

Ao comentar os trabalhos, a prefeita Adriane Lopes afirmou que a intenção é acelerar o atendimento das demandas existentes nos bairros.

“Estamos mantendo as equipes nas ruas e ampliando o atendimento para que as demandas dos bairros sejam atendidas com mais rapidez. O trabalho de manutenção é contínuo e busca garantir vias mais seguras e melhores condições de circulação para quem mora e se desloca pela nossa cidade”, afirmou.

A manutenção contínua citada pela prefeita ocorre justamente diante da necessidade de recuperar pontos deteriorados em diferentes regiões.

Além das operações concentradas aos sábados, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) permanecem nas ruas durante os demais dias da semana.

Segundo a administração municipal, a programação é definida conforme as condições das vias e as necessidades identificadas pelas equipes.

O avanço das operações pode aliviar problemas imediatos para motoristas e moradores, mas a quantidade de material necessária apenas na Vila Progresso reforça que o município ainda enfrenta uma demanda significativa por manutenção.

Mais do que ampliar o número de equipes e toneladas de asfalto utilizadas, o desafio para a administração municipal será demonstrar se os reparos realizados terão durabilidade suficiente e se os investimentos anunciados conseguirão reduzir a necessidade de intervenções recorrentes nas mesmas regiões da Capital.

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