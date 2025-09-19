Homem perde R$ 50 mil ao tentar comprar caminhonete pela internet

TEMPORAIS

Início da semana que vem tem previsão de tempestades com rajadas de vento e é necessário algumas prevenções

Início da próxima semana pode ter fortes tempestades em Mato Grosso do Sul Foto/ Divulgação

Com previsões de tempestade para o próximo domingo (21) e segunda-feira (22), Energisa conta com plano de contingência para ambos os dias.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS) e pelo NetClima, o início da próxima semana pode chuvas intensas em Mato Grosso do Sul.

A previsão é que rajadas de vento acompanhem as tempestades em todo o estado sul-mato-grossense. Com isso, a Distribuidora de Energia preparou orientações para a população sobre segurança no período.

O plano para imprevistos ou eventuais danos causados pela tempestade, conta com diversas equipes da distribuidora espalhadas pelas principais regiões do estado que estão reforçadas. Com tecnologias que permitem religamento e isolamento de trechos, a intenção é agilizar o retorno do fornecimento de energia antes mesmo da conclusão dos serviços, se vier acontecer a queda.

Segundo o coordenador do Centro de Operação Integrado da Energisa do estado, Marcelo Santana, a precaução é devido a combinação de chuvas com ventos fortes e descargas atmosféricas, fatores de risco para rede elétrica. Além disso, a quebra de galhos, quedas de grandes árvores ou objetos arremessados pela força do vento contra a rede também são motivos de preocupação.

Ele ainda ressalta que devido a combinação, outros fatores podem atrasar o atendimento das equipes, por isso a necessidade de prevenção. “Também é comum surgirem atoleiros e o transbordamento de riachos e alagamentos das vias, especialmente nas áreas rurais, o que pode dificultar a chegada das equipes em áreas mais distantes”, comenta.

Algumas recomendações para os dias de tempestades vão desde cuidados para evitar choques elétricos a outros acidentes em decorrência das chuvas.

“Evite manipular cabos ou antenas, ficar em locais descampados e se aproximar de cabos rompidos ou postes danificados, pela possibilidade de estarem energizados", alertou o coordenador.

Para prevenção é recomendado evitar objetos soltos na frente de casa ou no quintal, pois eles podem ser arremessados pelo vento e provocar descargas e falta de energia ao acertar as redes elétricas.

Além disso, a coordenadora de Segurança, Renata Rodrigues de Paula, lembra que devido a intensidade da tempestade prevista é necessário também retirar equipamentos da tomada, para evitar prejuízos dentro de casa.

“Alguns eletrodomésticos são mais sensíveis, como computadores e televisores. Então, a orientação é desligar da tomada quando começar uma chuva muito forte. Resguardar os equipamentos com uso de dispositivos de proteção de surtos (DPSs), também é uma forma de prevenir danos elétricos”, explica.

Outras medidas de proteção são, se possível, tirar os eletrodomésticos de perto das janelas e portas, ou deixá-las bem fechadas ao menor sinal de chuva. Alguns equipamentos ao entrar em contato com a água podem gerar curto-circuitos e problemas irreparáveis nos componentes internos de computadores e notebooks, por exemplo.

Confira dicas para evitar acidentes com rede elétrica em período chuvoso:

Evite usar chuveiro elétrico durante tempestades, pois há risco de choque em caso de raios na rede elétrica;

Evite contato direto com objetos de estrutura metálica, como fogões, geladeiras e torneiras, que estejam ligados à eletricidade;

Se estiver dentro de um carro durante uma tempestade, permaneça no veículo, pois oferece proteção contra raios;

Durante uma tempestade, evite utilizar celular enquanto estiver carregando;

Evite locais abertos e superfícies planas, como campos de futebol, piscinas, rios ou mares. Procure abrigo em um local seguro, mas não se esconda debaixo de árvores;

Não manipule equipamentos conectados à tomada, antena ou rede telefônica;

Em caso de fios elétricos partidos ou caídos na rua, mantenha distância.

É recomendado que comunique as ocorrências que envolvem a rede elétrica por meio dos canais de atendimento da Energisa.

Assine o Correio do Estado