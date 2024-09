Homem que matou ex com tiro na cabeça é condenado a 27 anos de prisão

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Marcos Bezerra de Melo, de 46 anos, foi condenado a 27 anos de prisão por assassinar a tiros a cabeleireira Jackeline Aparecida de Souza Galvão, de 37 anos. O crime ocorreu em dezembro de 2021, no município de Nova Alvorada do Sul, a 207 quilômetros de Campo Grande. O julgamento considerou a gravidade do ato, resultando na sentença por homicídio qualificado.

A vítima foi assassinada a tiros após o autor do crime não aceitar o fim do relacionamento

Meses após o crime, Marcos Bezerra foi encontrado em 2023 na cidade paraguaia de Ciudad del Este, após ser abordado por policiais ao entrar no país usando documento falso.

O autor do crime foi submetido ao Tribunal do Júri pelo caso de feminicídio e recebeu a pena de 27 anos de prisão.

Crime: Em 12 de dezembro de 2021, segundo as investigações, o autor do crime não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Durante uma discussão, Marcos atirou em Jackeline e tentou disparar contra o filho dela, de 10 anos. No entanto, a filha mais velha, de 20 anos, entrou na frente da criança e foi atingida no braço.

Gravemente ferida, Jackeline foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem se recuperou do ferimento.

Durante as investigações, o advogado do suspeito afirmou que o autor se apresentaria na delegacia, mas isso não aconteceu.

Em janeiro do ano passado, a Polícia Civil obteve indícios de que Marcos estaria no Paraguai e emitiu um mandado de prisão que estava em aberto. Após meses de investigação, o autor do crime foi detido pela Polícia Nacional ao entrar no Paraguai utilizando um documento falso.

