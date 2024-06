Hospital do Câncer busca recurso federal para compra de equipamento de radioterapia

Acelerador Linear, aparelho do setor de radioterapia, deve ser trocado no Hospital do Câncer devido ao fim da vida útil do equipamento em 2025 - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Em busca da viabilização de recursos para aquisição de um novo acelerador linear, o Hospital do Câncer Alfredo Abrão (HCAA) alinha com o governo federal repasse que permitirá compra do equipamento para tratamentos de radioterapia.

De acordo com informações do Hospital do Câncer, a hiretoria da unidade, desde o ano passado, está trabalhando juntamente aos órgãos competentes, para propiciar a liberação de recursos junto ao Ministério da Saúde da ordem de R$ 10.574.000,00 para a compra do novo acelerador linear, aparelho que realiza os tratamentos de radioterapia nos pacientes com câncer.

Em reunião nesta semana com o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), foram atualizadas as informações sobre o andamento para a liberação dos recursos para a aquisição do novo equipamento.

Segundo o hospital, existe uma expectativa para que nos próximos meses o recurso federal seja depositado.

O motivo da necessidade da compra é devido ao periodo de vida util do atual equipamento do Hospital do Câncer, que entrará em obsolescência em maio de 2025. “Para manter e aprimorar os atendimentos buscamos um novo acelerador linear no Ministério da Saúde desde o ano passado”, informou o HCAA.

ATENDIMENTO

O Hospital do Câncer realiza cerca de 17 mil atendimentos por mês a pacientes oncológicos, e faz 60% das radioterapias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.

São atendidos no setor de radioterapia cerca de 95 pacientes por dia, além das crianças menores de 12 anos, que passaram a ser atendidas no HCAA após crise ocorrida no final do ano passado, quando muitas estavam com os tratamentos suspensos sem o serviço de radioterapia, aguardando Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Desde o início do ano já foram atendidas 15 crianças entre 0 a 12 anos.

“Com o novo acelerador linear será possível proporcionar tratamentos radioterápicos mais modernos, velozes, com maior qualidade e precisão aos pacientes com câncer sul-mato-grossenses”, acrescentou o hospital em nota.