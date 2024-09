Imassul classifica três barragens como 'alto risco' em Campo Grande - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Após o rompimento da barragem do Nasa Park, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) publicou na sexta-feira (30) no Diário Oficial um comunicado indicando três barragens classificadas como de alto risco em Campo Grande.

O órgão avaliou as barragens de acordo com as leis (art. 7º da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010) e a Resolução Semagro nº 757, de 3 de agosto de 2021.

Com base nessas regras e nas informações fornecidas pelos responsáveis, ohttps://www.imasul.ms.gov.br/ classificou as barragens conforme o dano potencial que pode acarretar tanto a população quanto ao meio ambiente.

A classificação do Dano Potencial Associado às barragens em alto, médio ou baixo é feita com base no potencial de perda de vidas humanas e nos impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes de uma possível ruptura da barragem.

Barragens

Entre as barragens apontadas com "Dano Potencial Associado", ou seja, aquelas que têm potencial para causar perdas de vidas humanas, constam:

Córrego Bandeira

Córrego Pontal

Córrego Lageado



O Córrego Bandeira, especificamente a barragem do Lago do Amor, que é de responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é destacada tanto na classificação de categoria de risco quanto de dano potencial, ambos como altos.

A Barragem Atlântico, do Córrego Pontal, localizada na saída de Três Lagoas, é gerida pela Incorporadora Atlântico S/S LTDA - ME, e apresenta uma situação similar (categoria de risco e dano potencial: alto).

A terceira barragem é a do Córrego Lageado, de responsabilidade da empresa Águas Guariroba. Diferentemente das outras duas, a categoria de risco desta barragem é indicada como baixa, enquanto o dano potencial associado é classificado como alto.

A reportagem entrou em contato com a empresa, assim que receber o retorno será atualizado na matéria.

“Mesmo que a barragem não esteja submetida à Lei Nacional de Segurança de Barragens, o empreendedor é responsável por sua segurança, devendo zelar pela manutenção e operação para reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências”, afirma o comunicado do Imasul.

Classificação

Na publicação do Diário Oficial, o Imasul informou que pode reavaliar a classificação das barragens, seja por iniciativa própria ou a pedido do proprietário, sempre com a devida justificativa.

