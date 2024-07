Guajajara repudia fala de técnico do Palmeiras; Abel reconhece erro

CAMPO GRANDE

Com mais de 2 milhões de seguidores, César Rincon postou vídeo passeando com a Ferrari em frente ao Batalhão de Choque em Campo Grande e questionou se haveria nova apreensão

Após ter o Jeep Gladiator, avaliado em cerca de meio milhão de reais, apreendido por policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, o influenciador digital César Rincon providenciou outro veículo para transitar nas ruas de Campo Grande: uma Ferrari.

Em vídeo postado nas redes sociais, onde tem mais de 2,6 milhões de seguidores, nessa sexta-feira (11), o influencer afronta a polícia, ao passar com a Ferrari em frente ao Batalhão de Choque, no Parque dos Poderes.

Em outra publicação, ele posa na frente da Ferrari e questiona se o novo veículo também será apreendido. "Agora pode? Ou muito baixo também tem problema?", diz.

Logo após a apreensão, ele já havia se manifestado afirmando que "um presente misterioso" chegaria, se referindo a Ferrari.

Apreensão

Jeep foi apreendido por modificações em desacordo com a legislação

César Rincón é de Goiás e veio para Campo Grande participar de um encontro com seguidores e amigos nos altos da Avenida Afonso Pena.

Devido a aglomeração que se formou no local, uma equipe do Batalhão de Choque, que realizava patrulhamento pela avenida, se deslocou para o estacionamento do Bioparque Pantanal com a finalidade de reforçar o policiamento.

Durante a abordagem, os policiais teriam identificado irregularidades no veículo utilizado pelo influenciador. Conforme informações, o Jeep Gladiator Rubicon era modificado, e tais mudanças não constavam no Certificado de Segurança Veicular (CSV), em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

"As modificações que alteram características estruturais, como suspensão, e outros, comprometem a estabilidade do veículo, podem aumentar significativamente o risco de acidentes. Isso não apenas coloca o motorista e passageiros em perigo, mas também outros usuários da via. Foi observado também som alto e algazarra defronte o parque da avenida Afonso Pena", disse a PM, em nota.

Em função desses aspectos, o veículo foi recolhido por representar um risco à administração da ordem pública e à segurança dos demais usuários que transitam nas vias.

Um segundo veículo presente no evento estava sem a placa dianteira de identificação e com características originais alteradas. No entanto, não foram identificadas infrações passíveis de recolhimento.

Nas redes sociais, o influencer negou qualquer irregularidade, brincou com a situação e acusou os policiais de "criarem leis".

"Gente, se eu estivesse errado eu calava a minha boca, era outros quinhentos. Agora, eu fico indignado, como o pessoal consegue inventar lei, criar lei que não existe, entendeu? (...) Aí eu fico 'grilado', agora eu vou aloprar também, os caras ficaram aqui até agora me esperando para apreender meus 'trem' aqui, e amanhã eles colhem o presente misterioso", disse em vídeo.

Em outra postagem, utilizou uma foto da abordagem, mostrando os policias, e escreveu "Gostaram tanto do Jeep que vão levar pra eles".

Mesmo sem o Jeep, na noite de sexta-feira o influenciador participou de evento em Nova Andradina, onde também havia policiamento devido a aglomeração de pessoas, mas não houve intercorrências.

Reincidente

No dia 30 de dezembro do ano passado, o influencer vivenciou situação semelhante em Itapema, no litoral de Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada porque o encontro organizado por César estava causando "perturbação do sossego".

No local, os policiais constataram que o veículo utilizado por ele, uma caminhonete Dodge RAM 1500, estava modificada, pintada de branco enquanto no documento constava que o veículo era preto.

Na ocasião, ele também debochou dos policiais, perguntando "o que foi, tá encantado?” enquanto o veículo passava por vistoria.