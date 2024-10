Incêndios no Pantanal: raios podem ser os responsáveis por novos focos

Bombeiros e brigadistas na região da Serra do Amolar, no Pantanal de MS. - Foto: Governo de MS/Divulgação

Segundo dados divulgados pelo boletim da Operação Pantanal, novos focos de incêndio registrados próximo ao Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense podem ter sido causados por uma descarga atmosférica durante um temporal que atingiu a região neste final de semana.

Conforme o boletim diário, a situação está nas mãos dos órgãos competentes, que irão analisar e investigar as causas. Caso seja confirmado, este pode ser o primeiro incêndio causado por raios e não por ação humana na região.

Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes foram designadas para a região com aeronaves para combater as chamas no local.

Outra parte do Pantanal onde estão sendo registrados novos focos de incêndio é a região do Paraguai-Mirim, onde equipes estão usando aeronaves para combater as chamas. Ainda de acordo com os bombeiros, a região segue em monitoramento nesta segunda-feira (14).

Outra região que segue sendo monitorada é a entre Aparecida do Taboado e Paranaíba, onde foi registrado mais um foco de calor. Equipes de combate ao fogo foram enviadas ao local.

De acordo com a nota, as áreas de Corumbá, como Paiaguás, Nabileque, Paraguai Mirim, Coimbra, Serra do Amolar, Albuquerque; Rio Negro, Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, Costa Rica, Aparecida do Taboado, São Gabriel do Oeste, Dourados, Coxim, Inocência, Paranaíba, Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, em Naviraí, Miranda, Porto Murtinho, Nioaque e Aquidauana seguirão sendo monitoradas por drones e satélites.

