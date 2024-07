Inmet alerta para tempo seco em MS; frio chega na próxima semana

O calor e o tempo seco devem continuar em Mato Grosso do Sul neste final de semana, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo (Cemtec/MS). O frio, que deve chegar ao estado entre os dias 29 e 30, deve derrubar as temperaturas em todos os 79 municípios

De acordo com estudos meteorológicos do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há dois alertas de baixa umidade do ar para os 79 municípios do estado.

Um dos alertas que chama mais atenção é o alerta laranja de perigo, com a umidade relativa do ar podendo variar entre 12% e 20%.

Esse alerta preocupa, pois, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a umidade ideal para a saúde deve estar entre 50% e 60%. Por isso, quando o índice fica abaixo do recomendado, entre 21% e 30%, é decretado estado de atenção.

Previsão para final de semana



De acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo (Cemtec/MS), a previsão do tempo para o final de semana é de sol com variação de nebulosidade em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Segundo dados do instituto, essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo quente e seco. Além disso, haverá predomínio do ar seco, com baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%.

O efeito cebola continuará nesse final de semana, com temperaturas mínimas previstas entre 17-20°C e máximas entre 30/35°C

Somente na próxima semana, entre os dias 29 e 30 de julho, ocorre uma aproximação de uma frente fria que deve favorecer o aumento de nebulosidade e leve queda de temperatura em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Na próxima semana, são esperadas mínimas entre 13/15°C, principalmente na metade sul do estado. Há probabilidade para pancadas de chuvas nas regiões extremo sul, sudeste e sudoeste do estado.



